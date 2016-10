16/10/2016 09:00:00 - Geral



Queimadas aumentaram em 50% as quedas de energia

clique para ampliar

Aumento no número de queimadas tem afetado a rede elétrica das cidades do Piauí, principalmente na região Sudeste





Incêndios e queimadas no Piauí deixaram cidades inteiras no escuro e, de 2015 para 2016, o aumento na interrupção do fornecimento de energia foi de mais de 50%. Para se ter ideia da dimensão dos problemas ocasionados por queimadas ao sistema elétrico, em 2015, a média de tempo sem energia elétrica foi de 45 minutos e atingiu 75 mil consumidores. Até setembro de 2016, esses números chegaram à média de 72 minutos e 112,9 mil consumidores atingidos, dos quais 59,468 estão na região sudeste do Estado. De terça (11) a quarta-feira (12), os consumidores do município de Palmeirais ficaram sem energia por duas horas devido a um incêndio no povoado Matinha. Houve também queima de transformador de distribuição em José de Freitas. Em Teresina, as zonas de maior incidência de fogo com prejuízo à rede elétrica foram Sul, Norte e a região das PIs 113, nos povoados Bolena, Croatá e Santa Teresa, e 112, no povoado São Vicente, além da região da BR 343, localizadas na zona Leste da capital. Somente na capital, a Eletrobras Distribuição Piauí registrou a elevação de 50 para 300 ocorrências, no período entre as 10h e 18h da última terça-feira (11), das quais grande parte foram ocasionadas por fogo sob à rede elétrica. Foi necessário dobrar o número de equipes em campo para atender à demanda durante o feriado do dia 12. Nestas circunstâncias, em que condições climáticas se somam à desinformação, o uso do fogo é uma ameaça ao fornecimento de energia elétrica. O fogo, quando próximo às redes de distribuição, danifica os cabos e estruturas, aumentando o risco de curtos-circuitos e, consequentemente, a interrupção do fornecimento do serviço, sem falar nos possíveis danos à segurança e a saúde de quem vive nestas áreas. A Eletrobras Distribuição Piauí informou que tem tomado medidas preventivas, como limpeza de faixa e das subestações para evitar que as queimadas atinjam as redes elétricas e as subestações. "Com essas ações rotineiras, temos impedido danos às nossas instalações evitando a propagação do fogo. Quando há queimadas próximo à rede elétrica, ocorre o desligamento automático do sistema de distribuição por questão de segurança, e a falta de energia pode atingir um número maior de pessoas. Na maioria das vezes, há danos a equipamentos que precisam ser substituídos, o que aumenta o tempo de interrupção do fornecimento", explica o gerente do departamento de Operação, Daniel Ângelo. Além de prejudicar o fornecimento de energia elétrica, as queimadas causam danos ao meio ambiente, como diminuição da umidade relativa do ar e empobrecimento da terra. A saúde das pessoas também é atingida com problemas respiratórios devido ao ressecamento de mucosas, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele e irritação dos olhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, nos últimos três dias, foram registrados mais 300 chamados no Piauí, e, em 100% dos casos, as queimadas foram causadas por ação humana. Somente em outubro, de acordo com o Programa de Monitoramento de Queimadas, do Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), já foram registrados 1.186 focos de incêndio no estado. Em 2015, um apagão que afetou os nove estados do Nordeste foi provocado por uma queimada em uma fazenda na cidade de Canto do Buriti, Sul do Piauí. o blecaute provocou o desligamento de duas linhas de transmissão paralelas e totalizou um corte de carga de 10.900 megawatts.