Com estimativa de R$ 1.958.816.573,00 e de R$ 1.827.782.577,00, as secretarias estaduais de Administração e Previdência e de Educação concentrarão os dois maiores volumes de recursos na previsão orçamentária de 2017. Juntas, as duas pastas terão quase a metade dos R$ 7,885 bilhões da previsão orçamentária do Poder Executivo para o próximo ano. O terceiro maior volume de recursos do orçamento ficará com a Secretaria da Saúde, que terá direito a R$ 1.007.229.805,00.

É o que está previsto na Proposta de Lei Orçamentária (PLOA) 2017, encaminhada na semana passada à Assembleia Legislativa para apreciação, discussão e votação pelos deputados estaduais. A proposta fixa o Orçamento Geral do Estado para 2017 em R$ 9.257.335.807,00, já deduzidas as contribuições do Estado ao Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério) e as transferências constitucionais aos municípios.

A Secretraria Estadual da Fazenda, que responde pela fiscalização e arrecadação de tributos, terá R$ 222.082.670,00 em 2017 - menos do que a Polícia Militar do Piauí (R$ R$ 325.322.338,00) e um pouco mais do que a Secretaria da Segurança Pública (R$ 212.934.012,00). A Secretaria de Educação, que vai administrar um orçamento quase dez vezes maior do que o da Fazenda, tem a maior folha de pagamento do Estado - concentra mais de 40 mil dos cerca de 100 mil servidores estaduais.

A Secretaria de Administração e Previdência tem apenas 471 servidores, segundo dados do Portal da Transparência referente a agosto deste ano. A explicação da concentração de tanto dinheiro na SeadPrev está no fato de a pasta concentrar hoje o pagamento dos servidores públicos e dos aposentados e pensionistas e de ter incorporado a parte previdenciária do Estado, antes sob a responsabilidade do Iapep (Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí).

Só com a folha de pessoal, a SeadPrev paga hoje em torno de R$ 280 milhões por mês. A folha de aposentados consome mais de R$ 100 milhões por mês, mas o Estado só arrecada R$ 40 milhões com as contribuições previdenciárias e precisa cobrir o excedente mensal de mais de R$ 60 milhões. A destinação de mais recursos no Orçamento de 2017 para a SeadPrev também ocorre em função da criação do Fundo Previdenciário, que vai gerir os recursos para pagamento das aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários.