Congresso recebe projetos para liberar R$ 105 bi

O governo enviou na sexta-feira(14) ao Congresso Nacional 16 projetos lei pedindo autorização para liberar créditos extraordinários para diversos ministérios e órgãos públicos. Somados, os valores a serem liberados somam mais de R$ 105 bilhões. O projeto de maior valor é o PLN 40/2016, que libera R$ 95 bilhões para o pagamento de encargos financeiros da União. Há também valores bem menores, como um que autoriza a suplementa-ção de R$ 3,8 milhões para os ministérios da Ciência, Tec-nologia, Inovações e Comunicações, da Educação, da Justiça e da Cidadania, do Esporte e do Desenvolvimento Social e Agrário. Além de créditos suplementares, que visam atender a fins já previstos no Orçamento Geral da União, há também os chamados créditos especiais, destinados a ações não previstas na peça orçamentária. O Congresso precisa autorizar cada um para que os recursos sejam liberados. Todas as mensagens são remetidas à Comissão Mista de Orçamento, que deve dar parecer antes que as matérias sejam encaminhadas ao plenário do Congresso Nacional para apreciação definitiva por deputados e senadores. Isso significa que os projetos não devem constar ainda da próxima sessão do Congresso, marcada para a próxima terça-feira (18). No início do mês o presidente do Senado, Renan Ca-lheiros (PMDB-AL), fez um apelo ao presidente Michel Temer, por meio de uma carta, para que o chefe do Executivo edite uma medida provisória para determinar a liberação de credito extraordinário de R$ 702,5 milhões para bancar o Programa de Financiamento Estudantil (Fies). Na mensagem, o senador ala-goano ressaltou que a medida é necessária "em face do risco social envolvido". CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - Modalidade de crédito adicional destinado ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. É autorizado e aberto por medida provisória, podendo ser reaberto no exercício seguinte, nos limites do seu saldo, se o ato que o autorizou tiver sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício financeiro.