17/10/2016 09:00:00 - Cultura



Uso de drogas é problema de saúde pública

Casal, usuário de droga, dorme na rua, no bairro Redenção, zona Sul de Teresina





Das drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, às mais de-vastadoras, como o crack, o consumo se transformou num problema de saúde pública, que necessita do envolvimento de toda a sociedade. Em Teresina, em diversos bairros é possível encontrar pessoas que tiveram a vida destruída pelo uso de drogas, perderam o contato com a família e vivem como mendigos. Somente a Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas (Cendrogas), ligada ao Governo do Estado, trata de cerca de 500 pessoas. Elas recebem ajuda para que possam voltar ao convívio da sociedade e de suas famílias. A Fazenda da Paz é uma comunidade terapêutica que oferece tratamento às pessoas que desejam se libertar do vício das drogas. A Fazenda da Paz atua na prevenção, tratamento e rein-serção social de farmacodepen-dentes e alcóo-latras. Durante seus 22 anos de existência, a instituição já atendeu mais de 13 mil dependentes químicos e suas famílias, comemorando também a rein-serção no mercado de trabalho de 42% das pessoas que passaram pelo tratamento. O tratamento do dependente químico na Fazenda da Paz dura no mínimo um ano. Dependendo do caso, é utilizada medicação. Porém, o foco da instituição está na oração, no trabalho, na disciplina e na conscientização. A intenção é devolver o homem para a sociedade sem dependência nenhuma. O coordenador da Fazenda da Paz, Célio Barbosa, acrescenta que a violência, em crescimento constante na capital piauiense , também tem sido relacionada a utilização de drogas e que é preciso união de todos para construção de uma sociedade melhor e pacífica.