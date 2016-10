17/10/2016 09:00:00 - Esporte Local



HUT apura possível tentativa de venda de órgãos de Maranhão

VALTER Maranhão, treinador do Flamengo-PI, falecido na última quinta





A direção do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) vai apurar uma denúncia feita pela família do ex-jogador, técnico e dirigente de futebol Valter Maranhão, que faleceu na última quinta-feira no hospital vítima de um AVC. Segundo a denúncia, familiares foram procurados, antes mesmo de a morte cerebral de Maranhão ser decretada. Na conversa com a família, uma mulher se passava como funcionária do hospital para agilizar o processo de doação de órgãos. O processo administrativo foi confirmado pelo diretor geral do HUT, Gilberto Albuquerque. Ele conta que foi procurado pela família, que estranhou a aproximação da suposta funcionária do hospital tentando convencer a família do ex-atleta a assinar a liberação da doação dos órgãos. "Como este procedimento não é feito desta forma, a gente até estranhou se isso foi realmente o fato ocorrido ou não. A maneira que a gente faz o contato com o familiar é diferente desse que foi relatado", afirma. Devido às suspeitas médicas, foi iniciado na tarde de terça-feira o protocolo médico que confirma a morte cerebral do paciente. O protocolo consiste em uma série de exames para testar as respostas do organismo, e só após ele que a família é procurada para tratar sobre doação de órgãos. De acordo com o relato da família, eles foram procurados ainda na manhã de segunda-feira, mais de 24 horas antes da abertura do protocolo. Nesta conversa, ela teria dito que os órgãos tinham destinatários definidos, entre eles duas crianças e outra mulher, amiga da família, teria comentado que o "ato generoso" de doar poderia ser bem recompensado, falando até mesmo em valores. "Na verdade essa pessoa pode ter feito o contato com a família no sentido de ajudar de alguma forma e apenas se precipitou. Tentando ajudar, levantou suspeita. Nos disseram que a família iria fazer um B.O (boletim de ocorrência). Vamos entrar como colaborador da investigação. Se ela fez, fez com que objetivo? ", comenta. O ex-treinador deu entrada no Hospital de Urgência de Teresina no início da noite de sábado, após sentir um mal súbito. Internado, passou por uma tomografia e foi diagnosticado um AVC hemorrágico. Ele permaneceu no hospital durante o resto do fim de semana e faria uma cirurgia na manhã de segunda-feira, mas o médico responsável cancelou o procedimento por suspeitar da morte. Valter Maranhão nasceu em Bacabal, no estado que lhe rendeu a alcunha pela qual ficaria conhecido, e chegou ao Piauí na década de 80, quando começou a jogar futebol por clubes do estado.