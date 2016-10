A adolescência é a fase marcada pela transição entre a infância e a idade adulta. Nesta fase, muitas meninas mal deixaram as bonecas e já estão tendo filhos. A gravidez precoce ou na adolescência é uma realidade que permeia todo o país e que preocupa, pois traz consequências negativas tanto para a mãe quanto para o bebê.

De acordo com o Ministério da Saúde, 60 a 83,7% das primeiras gravidezes entre adolescentes não foram planejadas. Outro dado diz que a faixa etária entre 15 a 19 anos é responsável por 11% de todos os nascimentos do mundo, sendo que 95% desses ocorrem em países de baixa e média renda. Segundo relato da Organização Mundial de Saúde (OMS), metade de todos os partos durante a adolescência no mundo ocorrem apenas em sete países, sendo o Brasil um deles.

No ranking de gestações de meninas entre 10 a 19 anos no Brasil, o Pará se destaca com 29,96% de partos realizados em meninas adolescentes. O Piauí registra 24,21% dos partos realizados e Santa Catarina se destaca como o Estado que ficou abaixo da média nacional, com 5,28% dos partos. Os dados são do DATASUS do ano de 2014.

Os dados mais atualizados da Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) mostram que foram realizados até o momento 3.557 partos em meninas de 14 a 17 anos. Só em Teresina foram 749 partos em meninas da mesma faixa etária. Conforme os dados também há registro de meninas grávidas com 10, 12 e 13 anos de idade.

A estudante de moda Isa dos Anjos se encontra dentro desta realidade. Ela engravidou pela primeira vez aos 16 anos e a partir daí sua vida mudou drasticamente. "Quando descobri fiquei em choque e com medo de contar para a família. Meu maior medo era da família do meu pai, pois sempre foi bem certinha, conservadora", afirma.

Isa conta também que sua gravidez foi complicada. "Durante a gestação eu me sentia muito mal, enjoava muito. Tive que tomar vitamina, pois também perdi muito peso. Passei maior da gestação internada do que em casa". "Meu parto também foi um parto pélvico, forçado. Tive que tomar injeções de força para ter a neném. Minha pressão ficou alta e eu estava bem nervosa. Mas com a neném não teve nada, graças a Deus".

Com a gravidez, a estudante de moda também chegou a perder um ano de estudos. "Eu não aguentava assistir as aulas, passava mal dentro do ônibus. Então resolvemos parar e só retornar depois que a neném nascesse".

Isa também comenta que sempre teve a ajuda da mãe, de sua avó e da avó da neném para cuidar da filha. "Ela nunca me deu trabalho e eu me sentia amparada pela minha família. Tudo que eu queria para a neném elas compravam. Então tive uma gestação difícil, mas sentia o apoio de quem estava por perto". A estudante, que tem hoje, 24 anos, está grávida novamente, mas hoje sente que é diferente, pois está mais madura e não depende mais tanto da família (financeiramente) quando aos 16 anos. "Hoje para muitas adolescentes falta base familiar, falta de diálogo com os pais. Eu nunca tive isso", reconhece.