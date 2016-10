17/10/2016 09:00:00 - Cidade



Sede do Idepi está em péssimas condições

clique para ampliar

Infiltrações estão entre os principais problemas do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi)





Servidores denunciam as péssimas condições estruturais de onde, atualmente, funciona a sede do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi). Segundo Zenóbio Lustosa, servidor e presidente do sindicado dos servidores do Idepi, entre os principais problemas estão as infiltrações e a falta de manutenção de uma caixa d'agua com capacidade para 20 mil m³ de água. Os cerca de 80 funcionários estão bastante temerosos que a caixa desabe. "A sede está em uma situação que nós tememos que a qualquer instante venha a cair e acontecer uma tragédia. Eu nem sei quando que foi feita uma manutenção nessa caixa, a gente trabalha aqui com medo de acontecer algo pior", comenta Zenóbio. Além disso, os funcionários reclamam da falta de materiais básicos de expediente como papel, cartucho para a impressora e até mesmo galões de água. E mais recentemente, a água do local também foi cortada. "Tem dias que a gente deixa de emitir um relatório, porque não tem tinta na impressora e nem dinheiro para comprar. Água aqui não tem, quem quiser que traga de casa mesmo. Ou seja, são coisas simples e que estão faltando para manter o mínimo de condição de trabalho", acrescenta. Zenóbio ressalta ainda que na semana passada o prédio ficou sem funcionamento por conta de um problema na instalação elétrica que dependia de uma chave, no valor de R$250. "Foram dois dias sem trabalho porque a chave de distribuição de energia não estava funcionando, e segundo a diretoria, não havia dinheiro para comprar uma nova, isso sem falar nas diárias de viagens que não são pagas ou pagas depois de muito tempo". Até o fechamento desta edição, ninguém do órgão foi localizado para prestar esclarecimentos. Situação parecida- Em muitos outros órgãos administrados pelo Governo do Estado a falta de estrutura é uma constante. O Piauí ultrapassou o limite prudencial (46,17%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e está impedido de conceder aumento salarial, criar cargos, contratar pessoal e pagar horas-extras, segundo informações da Secretaria de Administração e Previdência (SeadPrev). Segundo o órgão, 47,22% da Receita Corrente Líquida (RCL) foi comprometida com gastos com o funcionalismo público. Para ajustar os gastos da folha, foi enviada uma circular no início do mês de junho deste ano para todos os gestores estaduais pedindo a racionalização dos gastos. A lei de Responsabilidade Fiscal concede dois quadri-mestres para o estado reequilibrar suas contas. Se não conseguir baixar os gastos até o Limite Prudencial, ficam suspensas as transferências voluntárias da União para o estado e vetadas operações de crédito.