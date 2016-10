17/10/2016 09:00:00 - Internacional



Hillary consolida vantagem sobre Trump graças ao voto feminino

Hillary Clinton durante comício na West Philadelphia High School, em Filadélfia





A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, tem consolidado sua vantagem sobre o rival republicano, Donald Trump, graças ao apoio das mulheres, segundo várias pesquisas divulgadas ontem. Os resultados mostram que Trump está sendo muito afetado pelo vídeo gravado em 2005 e divulgado nos últimos dias, nos quais faz comentários vulgares sobre as mulheres, e também pela série de denúncias de abuso sexual que sofreu ao longo da semana. Segundo uma pesquisa conjunta realizada pelo "Wall Street Journal" e a emissora NBC, Hil-lary tem atualmente 11 pontos percentuais de vantagem sobre o adversário (48% a 37%) entre os eleitores prováveis, uma grande alta em relação aos seis pontos percentuais de distância que a democrata tinha em setembro. A mudança, segundo o jornal nova-iorquino, tem relação principalmente com o crescente apoio de mulheres, indecisos e independentes à democrata nas últimas semanas. A pesquisa, elaborada entre os dias 10 e 13 de outubro, foi feita após o segundo debate presidencial, mas antes das várias denúncias de assédio sexual contra o candidato republicano nesta semana. Entre os entrevistados, 67% acreditam que Hillary seria melhor como presidente na hora de lidar com assuntos que afetam a mulher. Neste cenário, apenas 17% mostraram preferência por Trump. Em outra pesquisa divulgada neste domingo pela emissora CBS, Hillary tem uma vantagem de seis pontos nos estados em que a disputa está acirrada entre democratas e republicanos, graças, sobretudo, ao aumento do apoio feminino. A vantagem da ex-primeira-dama nesses estados é agora de 15 pontos percentuais, ante os cinco pontos registrados há um mês, de acordo com a pesquisa, que mostra que Trump perdeu respaldo entre as eleitoras do Partido Republicano. WIKILEAKS - Três dos discursos remunerados que Hillary Clinton fez para o banco Goldman Sachs foram divulgados pelo site WikiLeaks, pondo em evidência o vínculo entre o Partido Democrata e um dos principais atores de Wall Street na reta final da disputa pela Casa Branca. A campanha de Hillary não questionou a autenticidade das notas divulgadas, que fazem parte de uma enorme quantidade de documentos hackeados pelo WikiLeaks do chefe de campanha da ex-secretária de Estado, John Podesta. A equipe da candidata democrata culpou o governo russo pelo pirataria, uma opinião compartilhada pelo governo americano, e acusou o site, que há anos divulga documentos oficiais, de tentar ajudar o adversário republicano de Clinton, Donald Trump. ESTILO MAIS DURO- Entre outros assuntos citados nos discursos, a ex-primeira-dama dá opinião sobre regulações financeiras, as relações com o presidente russo, Vladimir Putin, e os efeitos negativos de uma divulgação anterior pelo WikiLeaks de documentos sobre a política externa dos Estados Unidos. As observações de Hillary não são completamente contrárias às que expressa em público sobre os mesmos temas, mas seu estilo parece muito mais duro. Em uma exposição de outubro de 2013 para o Goldman Sachs, ela sugere que, "por razões políticas", é preciso fazer algo para frear os abusos em Wall Street.