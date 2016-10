Uma menina de sete anos identificada apenas como Yasmim foi encontrada morta no último sábado dentro do porta-malas do carro do pai, na cidade de União, a 50 quilômetros a norte de Teresina. Segundo informações do cabo Inácio Loiola, da Polícia Militar, a vítima estava brincando quando entrou no porta-malas do veículo e a tampa baixou. Ela foi achada pelo menos uma hora depois, já sem vida. A suspeita é que ela tenha morrido asfixiada.

"Ela estava brincando com outras crianças e com celular do pai e acabou entrando nessa local, não se sabe se ela baixou a tampa do porta-malas ou se foi outra pessoa ou criança. Havia uma festa ao lado da casa do pai, onde o carro estava. O pai chegou a pegar o carro e dar uma volta no quarteirão para procurar a menina", contou o militar.

Ao procurar pela criança, alguém o informou que a menina estava com o seu celular. Foi então que realizaram uma ligação para o aparelho, que tocou dentro do porta-malas. A menina foi encontrada e levada para o hospital de União, mas já chegou sem vida, segundo informações da PM.

"Após essa fatalidade, a Polícia Civil foi chamada e realizou uma perícia no local onde ela estava. O carro foi recolhido para a delegacia. O corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Teresina, onde foram realizados os exames necessários. O clima na cidade é tristeza e tragédia, o pai está transtornado, todas as pessoas estão emocionadas", contou o cabo Loiola.

Parte da família da menina Yasmim precisou ser socorrida no hospital da cidade, pois todos estavam em estado de choque. Segundo informações repassadas pela prima de Yasmin ao portal CidadeVerde.com, a menina tinha costume de brincar no carro, mas não no porta-malas.

"Desde que o pai dela a viu lá dentro ele entrou em choque e assim foi com a mãe e com a avó dela, mãe da mãe dela. Os três precisaram ser atendidos no hospital porque passaram mal e ficaram em estado de choque. O pai dela desde que retornou não consegue levantar da cama e ainda não falou uma palavra desde então. A mãe, não sai do lado do caixão nenhum minuto. É uma situação dramática", relatou Danielle.

A menina foi velada na casa da família no bairro Nossa Senhora das Graças e moradores de toda a cidade fizeram visitas aos familiares, prestando solidariedade. Yasmim foi enterrada por volta das 16 horas no cemitério municipal.

PERIGO- O acesso da criança ao veículo quando sozinha e sem supervisão ativa de um adulto pode colocá-la em sérios riscos. Para a criança, o carro pode ser um verdadeiro brinquedo a ser explorado e o porta-malas o local perfeito para a brincadeira de esconde-esconde. A criança pode acabar ficando presa no veículo, correndo perigos sérios como asfixia e queimaduras, ou sofrer um sério acidente se acabar soltando o freio de mão.

Uma criança no carro com temperatura externa de 38° pode chegar a ficar exposta a uma temperatura de até 60° dentro do veículo. Esquecida no carro, a criança pode sofrer queimaduras graves e sofrer paradas cardíacas e respiratórias. (Com informações do Cidadeverde.com)