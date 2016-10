17/10/2016 09:00:00 - Geral



Seca reduz produtividade de grandes lavouras de soja e milho







A chamada agricultura empresarial do nordeste está numa região conhecida como Matopiba, sigla criada a partir das iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Com uma área de 73 milhões de hectares, qualquer mudança de rumo na sua produção tem impactos gigantescos para a economia rural. Os resultados conseguidos na região em anos anteriores foram comparáveis às melhores terras do país. Mas os índices despencaram na última colheita. A produtividade média da soja na região baixou para 19 sacas por hectare e a de milho para 45. Tudo consequência da forte seca que atingiu a região. Com esse cenário, o produtor Gilson Manganeli já decidiu a estratégia para o próximo plantio: vai abandonar a rotação com o milho, que fazia em 30% da área, para apostar só na soja, que tem facilidade para garantir recursos. O péssimo resultado da última colheita forçou alguns administradores a demitir parte das equipes. Fora o pessoal com carteira assinada, o administrador Geovani Rodrigues também demitiu outros 30 trabalhadores temporários. ENDIVIDAMENTO- Com menos gente e mais equipamentos parados, o corte nos gastos também chegou ao preparo do solo: "Começa pelo fertilizante, né? Em torno de 34% a menos nos outros anos. E também deixa de fazer uma correção de solo. Um calcário, uma fosfatagem que poderia fazer em uma área que não foi feita no ano passado", explica o agricultor Gilson Manganeli. Dos 250 agricultores ligados ao sindicato dos Produtores de Bom Jesus, pelo menos 80% estão com o CPF negativado. Para Abel Pieta, além da seca, o momento ruim também tem a ver com os altos investimentos que cada agricultor assumiu para ocupar essa região. A redução no uso de tecno-logia preocupa o agrônomo da Aprosoja, Rafael Maschio. Para ele, a seca de agora pode deixar reflexos lá na frente: "Essa redução de investimento, principalmente limitará a produtividade das próximas safras, limitará a expansão de área, o investimento em abertura de novas áreas no Estado. Então, por mais que o clima seja favorável, e a gente torce para que seja isso, terá um impacto nas safras futuras. Se não tem comida no solo a planta não se alimenta". Irrigação - No município de Redenção do Gurguéia uma área de irrigação transforma o cenário. Em uma propriedade, cinco poços abastecem dois reservatórios que armazenam 250 milhões de litros. Água do subso-lo, já que passam por aqui dois dos maiores aquíferos do Brasil, o Cabeça e o Serra Grande. Uma riqueza mal explorada pelo poder público, que desde a década de 70 deixa a água jorrando quase sem nenhum uso. É o caso do poço Violeto, no município de Alvorada do Gurgueia, que desperdiça água dia e noite enquanto a seca toma conta da região. Hoje, seis pivôs irrigam 630 hectares. O paraguaio José Stipp, que tem cidadania brasileira, faz parte do grupo de agricultores que investiram nessa irrigação. E ele projeta uma produtividade ousada para a lavoura: "A tendência é que em dois anos, ou um pouco mais, a gente ultrapasse a barreira dos cem sacos por hectare." A expectativa é que os investimentos com a irrigação, que chegaram a R$ 35 milhões na região, sejam pagos em no máximo cinco anos. E essa tecnologia pode virar vitrine para outros agricultores.