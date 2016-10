17/10/2016 09:00:00 - Política



PT diz em manual como prefeitos devem trabalhar

clique para ampliar

Senadora Regina Sousa e deputado Assis Carvalho no encontro dos prefeitos eleitos do PT: orientações sobre gestão





O Partido dos Trabalhadores reuniu 5ª feira passada, em Teresina, seus prefeitos eleitos dia 2 de outubro. A sigla elegeu 38 prefeitos, dos quais 35 compareceram ao encontro na capital, que foi coordenado pela presidente regional, senadora Regina Sousa, assessorada pelo deputado federal Assis Carvalho. Os prefeitos eleitos também fizeram uma visita ao governador Wellington Dias, no Palácio de Karnak, onde receberam orientações de gestão. A reunião serviu para que os prefeitos se conhecessem, relatassem suas dificuldades e também ouvissem aconselha-mentos sobre como devem agir durante o mandato. No final, eles receberam um manual sobre gestão. O documento orienta como o prefeito deve administrar o município, recomenda medidas e dá dicas de como se comportar no mandato. "Não fique plantado no gabinete. Estabeleça seus horários na prefeitura e saia, ande nos bairros, visite escolas, veja você mesmo os problemas", diz o item 5 (veja abaixo). Em outro ponto, o manual recomenda a não contratação de veículos ou jornalistas da capital. Para o PT, o prefeito deve investir nas redes sociais e utilizar sites locais. "Lembre-se que uma entrevista em Teresina pode não ser vista por ninguém da sua cidade. Um site ou um portal local é acessado por mais gente no município", justifica. Diz ainda o manual petista: "Governar é sempre um desafio, e nessa difícil conjuntura política e econômica chega a ser uma prova de fogo. Quem vai continuar ou quem vai começar, ainda que recebendo a prefeitura de um companheiro (a) precisa (sic) se cercar de cuidados e usar a criatividade para superar as dificuldades. Se há algo a aprender, é uma nova matemática administrativa: fazer mais com menos".