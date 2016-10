A proliferação de focos de queimadas, que pareceu totalmente fora de controle na semana passada na Grande Teresina, tirou o poder público da moita. O próprio governador Wellington Dias tomou a frente da solução do problema, anunciando medidas para combater as queimadas e repassando informações sobre investimentos no Corpo de Bombeiros.

O prefeito Firmino Filho, que sumiu depois da reeleição, instruiu sua equipe a focar no problema. As equipes que combatem o mosquito Aedes aegypty na periferia da capital, através da Operação Faxina nos Bairros, passaram a centrar a sua ação na redução da quantidade de lixões próximos às residências. O objetivo é reduzir os possíveis focos de incêndio na área urbana.

Em Teresina, a umidade relativa do ar caiu para 14%, considerada crítica. Esse fator, aliado às queimadas, tem refletido negativamente na saúde dos teresinenses e deixado os órgãos de saúde em alerta.

Segundo a Prefeitura, 4.402 toneladas de lixo já foram recolhidas por toda a capital durante a Operação Faxina nos Bairros, que acontece desde dezembro de 2015. A ação é uma parceria entre Fundação Municipal de Saúde (FMS) e Superintendências de Desenvolvimento Urbano e é organizada em forma de mutirão de limpeza e educação, com participação de toda a comunidade, acontecendo todos os sábados.

Mesmo com esse esforço, muitas áreas da cidade continuam sujas, acumulando lixo. Nesse no caso, por desleixo dos proprietários dos imóveis. A Prefeitura, mesmo dispondo de aparato legal, pouco ou nada faz para enquadrar esses sujões. Em conseqüência, a cidade, que enfrenta altas temperaturas e baixa umidade, fica mais sujeita aos incêndios que surgem como sem falta e se multiplicam, com estragos e riscos.

Naturalmente que incêndios podem ocorrer em toda parte,como observa o professor Cineas Santos, que tem o meio ambiente entre as suas preocupações diárias, há muito tempo. Em cidades como Teresina, onde, nesta época do ano, tudo é sequidão, lembra o professor, as probabilidades de eles ocorrerem são bem maiores.

Assim, o professor recomenda que, no final do período das chuvas, a Prefeitura tome providências como limpar as áreas de risco, firmar parceria com o Corpo de Bombeiros, criar brigadas especializadas no combate a incêndios,etc. Nem sempre é possível evitar as tragédias, mas é possível minimizar os seus efeitos.

Que a manifestação do Governo do Estado e da Prefeitura, no momento, não signifique apenas uma satisfação pública, um jogo de cena, diante do agravamento do problema, mas uma preocupação efetiva com a questão das queimadas.