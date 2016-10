Depois da vitória sobre o Figueirense de 2 a 1, no estádio Orlando Scarpeli, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu tomar um pouco mais de distância de quem o perseguia na vice-liderança, o Flamengo, que entrou na rodada com um ponto de diferença e saiu com quatro, por conta da derrota sobre o Internacional de 2 a 1. Agora, completamente focado no Campeonato Brasileiro, torneio do qual é líder há 13 rodadas, o Palmeiras terá a Copa do Brasil na próxima quarta-feira: enfrentará o Grêmio, no jogo de volta das quartas de final com a chance de atuar com uma equipe reserva.

O técnico Cuca está ciente que, a sete jogos para o fim do Brasileirão, o desgaste físico do elenco é evidente. Dessa maneira, priorizar o torneio por pontos corridos deve ser a decisão do comandante.

"Vou pensar, vou pensar bem o que a gente tem com a fisiologia, com a preparação física. Se eu coloco o time titular quarta eu vou ter eles inteiros para domingo? Eu não consigo te responder agora. Mas se eu puser o time que não vem jogando, ou parte deles, tenho confiança de passar adiante, mesmo sabendo que o Grêmio é uma grande equipe", afirmou.

A confiança do treinador e dos atletas é na força do elenco montado para esta temporada, em planejamento encabeçado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos. Além disso, o Palmeiras ainda deve contar com Gabriel Jesus, suspenso para o jogo contra o Sport, no próximo domingo, pelo Brasileirão.

Além disso, o clube ainda conta com a força de sua arena como trunfo. No ano passado, na campanha que terminou com o título nacional, o Verdão decidiu quatro vezes em casa: despachou Sampaio Corrêa, Internacional, Fluminense e Santos diante da torcida.

Para avançar na Copa do Brasil, o Palmeiras precisa de uma vitória simples contra o Grêmio. Derrotado por 2 a 1 em Porto Alegre, o Verdão não tem a vantagem do empate: será eliminado caso fique na igualdade com os gaúchos em casa.