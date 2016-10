18/10/2016 09:00:00 - Geral



Concursados protestam para exigir convocação imediata



Francisco Gilásio Há dois anos os concursados esperam a convocação para atuar no Corpo de Bombeiros





Cerca de 180 bombeiros, entre oficiais e praças aprovados em concurso, realizaram ontem, dia 17, uma manifestação em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, na avenida Miguel Rosa, para pedir ao Governo do Estado convocação imediata. Os aprovados estão há dois anos fazendo manifestação em prol do ato, mas resolveram intensificar neste período, devido ao volume de incêndios registrados no Estado. Segundo o aprovado Wesley Denis, o principal problema hoje da corporação é a falta de efetivo. "Nós vemos aqui que há viaturas, mas não há pessoal. Tem viatura que vai para o mato apagar incêndio com três militares, sendo que um é motorista exclusivo, ou seja, não pode fazer nenhuma outra atividade, restando apenas dois. O que nós queremos é sensibilizar o governador a realizar nossa convocação, diante do que está acontecendo", afirma. De acordo com os aprovados, a convocação não irá atingir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como o Governo apresenta. "Aluno do curso de formação bombeiro militar não entra na folha de pessoal, entra na folha de custeio, ou seja, isso não gera impacto na LRF como o governador está dizendo. Na polícia também é assim e já chamaram os concursados, nos bombeiros até agora nada", relata Wesley. Antes da nomeação, os aprovados no concurso devem passar por um curso, com a duração de 10 meses. O curso irá preparar o bombeiro para servir em qualquer atividade, seja ela, salvamento terrestre, a-quático ou apagar incêndios. De acordo com o major Egídio Leite, relações públicas do Corpo de Bombeiros, o efetivo atualmente é composto por 325 bombeiros. No entanto, a maior causa dos incêndios no Estado tem ocorrido pela falta de consciência preventiva. "O que falta é uma consciência preventiva, porque outros locais têm uma vegetação tão seca quanto a nossa e nem por isso estão enfrentando tantas ocorrências de incêndio. O que devemos entender é que o fogo não deve ser utilizado como mecanismo de limpeza, seja para fins agrícolas, imobiliários ou pecuários". O major explica ainda que um "efetivo maior prestaria um serviço mais adequado e atenderia uma maior parcela da população, só que as pessoas falam em contratar em um contexto de crise e o Governo só irá fazer isto dentro de suas possibilidades". OCORRÊNCIAS - O major Egídio Leite afirma que a média de ocorrências que chegam até o local é em torno de 6 a 8 por dia, mas nos últimos dias os registros de fogo na mata passaram para 14 até 15 por dia. Porém, o que chama a atenção não são os números, mas o tamanho dos incêndios. "São bem maiores do que o normal e isso é que tem gerado dificuldade", afirma. Além de serem em grandes proporções, os incêndios são em matas de difícil acesso. "Nós tivemos uma dificuldade nesse incêndio que passou pelos Palmares. Agora temos equipes distribuídas, mas estamos preocupados com um incêndio que se processa na estrada que vai para José de Freitas", diz Egídio. A população também reclama da demora das viaturas, mas, segundo Egídio, a demora é porque as equipes estão empregadas em outras ocorrências. Para combater o problema, o efetivo foi reforçado, há briga-distas, viaturas tanques vindas do Exército e duas aeronaves auxiliando no combate. As viaturas são novas, com cinco anos de vida útil, os bombeiros usam roupas de aproximação, máscaras e botas modernas, com material que resiste ao fogo. Com o auxílio de um carro do Exército, espera-se também resolver a questão do abastecimento do carro dos bombeiros, já que um tanque pipa do Exército abastece mais de duas vezes o do bombeiro. O carro do bombeiro comporta 5 mil litros e do Exército, 13 mil litros. "Nós estamos preocupados em fazer o enfretamento das ocorrências para que uma situação de calma, tranquilidade se estabeleça e nós sabemos que estamos muito perto disso", comenta Egídio Leite.