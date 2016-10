"Os cursos profissionalizan-tes do SENAI são essenciais para os municípios". A frase foi repetida pela secretária de Assistência Social de Miguel Leão, durante solenidade de entrega de certificados. Antes, o coordenador do Centro de Assistência da Referência Social, do município de Água Branca, Francisco Edírio, havia dito a mesma frase ao se pronunciar também na solenidade de entrega de certificados do curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial realizado pelo SENAI.

Em Miguel Leão, os concludentes receberam certificado do curso de Costureiro de Máquinas Reta e Overloque. A ação do SENAI aconteceu nos dois municípios no último dia 14 de outubro. O assessor da Diretoria Regional do SENAI do Piauí, Júlio Rodrigues de Brito Filho, representou a entidade e a Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI).

Ao se pronunciar nos dois eventos, Júlio Rodrigues mencionou os nomes do presidente da FIEPI, Zé Filho, e do diretor Regional do SENAI, Mardônio Neiva, explicando que ambos estão empenhados em levar a qualificação profissional para todo o Piauí. "Nossos dirigentes querem a melhoria da qualidade de vida para vocês. A qualificação profissional é o ponto de partida para o mercado de trabalho, por isso aproveitem essa oportunidade" falou o assessor.

Prosseguindo, ele disse ainda que "o Conhecimento ninguém toma, por isso aonde vocês chegarem com o certificado do SENAI em mão vocês estarão aptos para ser admitidos em qualquer empresa do Brasil. A meto-dologia dos cursos do SENAI do Piauí são as mesmas repassadas em qualquer lugar do país", disse Júlio Rodrigues, finalizando com os parabéns aos concludentes.

Para a estudante Maria Ta-mara Costa Santos, de 17 anos, concludentes o curso de Costureiro de máquinas Reta e Overloque, em Miguel Leão, a oportunidade que o SENAI lhe deu será utilizada brevemente quando for estudar em Teresina. "Termino agora meu ensino médio e vou prosseguir meus estudos na capital". E para me manter vou procurar trabalho nessa profissão que adquirir graças ao SENAI.

Francisco Alves de Moura, de 40 anos, é vendedor autônomo, mas diz que a sua atividade é muito concorrida e por isso resolveu fazer o curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, levado pelo SENAI para a cidade de Água Branca.

"Gostei da metodologia do curso e realmente aprendi tudo que o instrutor repassou. Isso posso garantir com toda sinceridade, pois já estou fazendo manutenção, instalação e outros consertos junto com meu primo que possui uma oficina na cidade", disse Francisco Alves.

Os cursos realizados pelo SENAI nos dois municípios foram por meio do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), e parcerias com as prefeituras locais, através das Secretarias de Assistências is e os Centros de Referências da Assistência Social (CRAS). Em Miguel Leão representaram a prefeitura, a Secretária de Assistência Social, Ana Abreu; a Assitente Social, Maria das Graças, e a Psicóloga, Adália Silva. Em Miguel Leão, o coordenador do CRAS, Francisco Edírio, e Leonardo Frota, coordenador do Bolsa Família, representaram a prefeitura local.