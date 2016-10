18/10/2016 09:00:00 - Cultura



Bom Jesus realiza a 1ª edição do Salão do Livro

clique para ampliar

Divulgação João Cláudio realiza a abertura do evento em Bom Jesus





O 1º Salão do Livro de Bom Jesus - SaLiBom, cidade localizada a 635 km da capital Teresina, na região ao Sul do Piauí, tem início amanhã, dia 19 de outubro. A programação do evento segue até o dia 22 deste mês com a participação de convidados conhecidos nacionalmente. A abertura acontece com o humorista João Cláudio Moreno. O SaLiBom é uma realização pela Fundação Quixote, Secretaria Estadual de Cultura e Universidade Federal do Piauí e vai acontecer no Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE) da UFPI. Dentre as atrações que compõem a programação do evento estão: Exposição Coronelismo Eletrônico, da edição do Salão Medplan de Humor, Exposição em comemoração ao Centenário do precursor da arte santeira no estado, o Mestre Dezinho, oficinas de contadores de histórias e de Mamulengos. Além disso, serão realizadas palestras, seminários, oficinas, fóruns temáticos, apresentações musicais e de dança. Os convidados para a primeira do evento são palestran-tes nacionais, dentre eles, o professor José de Nicola, o escritor e cantor Tico Santa Cruz, o mestre em Teologia Dogmática Dom Ramon Carrozas e o jornalista Gustavo Lacombe. Do Piauí, participam: Cineas Santos, Luiz Romero, Wellington Soares, Jasmine Malta, Isaque Folha e o escritor Eneas Barros.