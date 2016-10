18/10/2016 09:00:00 - Cidade



Quem costuma passar pela avenida Henry Wall de Carvalho, zona Sul de Teresina, na altura das fábricas que ficam na região, costuma se deparar com diversos caminhões parados ou estacionados ocupando uma boa parte da via. Ao fazerem manobras no local, os carros chegam a parar o trânsito na avenida que é bem movimentada, já que serve de entrada e saída para cidades como Nazária, Palmeirais e cidades do Estado do Maranhão. A atendente de caixa em uma padaria no local, Branca Borges afirma que os caminhões atrapalham bastante o trânsito no local, pois limitam a área para o fluxo de veículos. "Eles atrapalham bastante, pois a via passa a ser mais estreita para os outros carros. Fica bem difícil o trânsito aqui", relata. O comerciante Lourival Lacerda também reconhece que há um transtorno para os motoristas no local. Porém, ele não vê saída para os caminhoneiros que chegam até a região. "Eles ficam aí por não ter um pátio específico para eles. É certo que atrapalham um pouco, mas cabe aos outros motoristas agirem com mais atenção e inteligência na hora de passar pela região", destaca o comerciante. O caminhoneiro Severino da Silva, que vem de Caruaru, no Estado do Pernambuco, diz que chega a passar até um dia no local estacionado. Ele transporta mercadorias para uma empresa da região e depende da ordem dela para ir embora. "Eu acho que esta empresa deveria ter um pátio para que possamos ficar. Isso aqui é um absurdo, por isso, empresas que fazem isso deveriam ser penalizadas", destaca. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informa que é feito um trabalho de fiscalização nos dois turnos para orientação dos caminhoneiros e para evitar maiores transtornos no local. A Strans diz ainda que há punição para os caminhoneiros que desrespeitarem à sinalização da avenida. A Strans também faz a fiscalização no Centro para coibir o tráfego de caminhões pesados no perímetro urbano. O diretor de Operação e Fiscalização da Strans, coronel Jaime Oliveira, afirma também que o transporte de cargas, em qualquer parte da cidade, só é permitido com o veículo coberto com uma lona e amarrado. Caso haja desrespeito, o motorista será penalizado com multa gravíssima de R$195,00.