Detentos do pavilhão G da Casa de Custódia de Teresina provocaram um princípio de motim no domingo (16). Segundo Vilobaldo Carvalho, diretor jurídico do Sindicado dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), cerca de 100 presos começaram com a confusão. Eles gritavam palavras de ordem com ameaças e batiam nas grades.

"Os detentos ameaçaram incendiar colchões e lençóis, além do que jogaram pedras e vergalhões nos policiais presentes no local. Para fazer a contenção do motim foi necessário o uso de balas não letais", comentou.

Ainda segundo Vilobaldo, os presos dos outros pavilhões não aderiram à rebelião e por isso ficou mais fácil para encerrar com a baderna. "Soubemos que ainda foi necessária a presença da Tropa de Choque, Guarda Militar do presídio e a Força Tática da Companhia Independente do Promorar da Polícia Militar (PM). Em pouco tempo o motim foi controlado", disse.

A direção da unidade iniciou a contagem dos detentos para detectar se houve ou não alguma fuga. Até a publicação da matéria, o G1 não confirmou a existência de feridos.

Em nota, a Gerência da Casa de Custódia de Teresina informou que agentes penitenciários e policiais militares abortaram uma tentativa de motim e que abriu procedimento administrativo para investigar o ocorrido.

SEJUS - A Secretaria de Justiça do Piaui (Sejus) afirmou que a tentativa de motim foi abortada:

"A Gerência da Casa de Custódia de Teresina informa que agentes penitenciários e policiais militares abortaram uma tentativa de motim na Casa de Custódia de Teresina na tarde deste domingo (16). Internos do pavilhão G foram contidos pela Força Tática e o Grupo de Intervenção Prisional. A gerência da unidade e a Secretaria de Justiça do Piauí estão abrindo procedimento administrativo para investigar o ocorrido, bem como reforçando a segurança na unidade", informou em nota.