O arrombamento a caixas eletrônicos em Teresina continua. Ontem, dois caixas de uma faculdade na capital foram explodidos durante a madrugada. Em menos de um mês, cinco caixas eletrônicos já foram arrombados na capital. Em todo o Estado, de janeiro a setembro deste ano, foram 13 ocorrências de assaltos a bancos e correspondentes bancários.

Após o ocorrido, a fachada da faculdade foi isolada, mas as aulas não foram suspensas, os alunos tiveram que entrar pelo portão traseiro. O trabalho de perícia da Polícia Federal no local durou mais de uma hora.

"Imediatamente após o fato que causou apenas danos materiais, a Polícia Militar, a partir das 5h, fez a segurança até a chegada da perícia da Polícia Federal. Informamos por último que todas as demais atividades do Centro Universitário já estão em pleno funcionamento", diz a nota da faculdade.

Na semana passada, a ação dos bandidos foi em caixas eletrônicos de uma farmácia no bairro Água Mineral, zona Norte da capital.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Carlos Au-gusto, acredita que o bando se trata de uma quadrilha especializada em roubo a banco. "Infelizmente, essas explosões têm se tornado comum. Acreditamos em uma quadrilha especializada e o Serviço de Inteligência da PM está trabalhando para identificar os suspeitos e prendê-los", ressalta.

Esta reportagem também entrou em contato com a Superintendência Regional da Polícia Federal do Piauí, mas, no órgão, ninguém foi encontrado para falar. Em nota, a assessoria informou que a Polícia Federal ainda não sabe quem são os suspeitos, mas está em processo de investigação. "A Polícia Federal está atuando e se debruçando sobre esses casos que têm ocorrido em Teresina", diz a assessoria.

Devido a frequente ação de bandidos, o número de caixas espalhados por determinados pontos já diminuiu. "Antes nos tínhamos caixas em postos de gasolina, aeroporto, farmácias, mas devido a esta onde de assaltos, este número de caixas sofreu uma grande redução", diz João Neto, diretor regional do Sindicato dos Bancários em Teresina.

A ação dos bandidos também ocorre dentro das agências bancárias, principalmente no interior do Estado. Para banir essas ações, João Neto explica que foi sancionada a Lei 6.168, em 2012, que permite que bancos possam implantar câmeras em suas fachadas para contribuir com o trabalho de monitoramento eletrônico da Polícia Militar. No entanto, nenhum banco implementou a medida até o momento. "Não iríamos acabar com o problema, mas já ajudaria a polícia no trabalho de investigação dos criminosos. Porém, os bancos não querem investir ou gastar com isso", comenta.

Atualmente, a maioria dos bancos já possui como medidas de segurança as portas giratórias e os biombos entre os caixas. No entanto, muitas agências do interior ainda não possuem condições básicas de segurança a população. "Em Oeiras, por exemplo, não há porta giratória. Eles dificultam a instalação dos mecanismos, por não ver isto como um investimento de segurança", comenta João Neto.