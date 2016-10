Hoje, comemora-se o Dia do Piauí, data que marca um dos momentos decisivos no processo da independência do Es-tado. O dia 19 de outubro, oficialmente, é o início do movimento libertário no Piauí. Foi quando parnaibanos, liderados por Simplício Dias da Silva, declararam a província independente de Portugal em 1822.

O 19 de outubro, segundo os historiadores que defendem ser Parnaíba o centro irradiador das ideias de liberdade, coloca sobre as cabeças de Simplício Dias da Silva e do juiz João de Deus e Silva os louros da independência e deixam em plano inferior os passos seguintes do movimento, registrados, principalmente em Oeiras e Campo Maior.

A programação deste ano para celebrar a data iniciou no domingo, dia 16, com um culto em ação de graças, na igreja Batista Morada do Sol. Hoje, as atividades começam às 7h30, com uma solenidade em Parnaíba e termina às 19h com evento em Teresina.

Em Parnaíba haverá uma solenidade Cívico-Militar em homenagem aos heróis do 19 de outubro e depois uma missa na Catedral de Nossa Senhora da Graça, às 8h. Em Teresina, a missa ocorrerá na Catedral de Nossa Senhora das Dores, às 17h ,e às 19h haverá a cerimônia de outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí, no Theatro 4 de Setembro.

A solenidade de outorga reconhece oficialmente a contribuição de dezenas de piauienses para o progresso do Estado e condecora os escolhidos por meio de comendas. O evento conta com a presença do chefe do Poder Executivo do Estado, além de membros representantes do Conselho da Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí.

Em 2016, dentre as personalidades que serão agraciadas com a Medalha do Mérito Renascença está o produtor cultural e artista piauiense Francisco das Chagas Júnior, do Coletivo Salve a Rainha. O jovem faleceu em uma colisão de veículos em junho deste ano e será representado pelo seu pai, Francisco das Chagas.

O governador do Estado, Wellington Dias, rememora momentos históricos do passado do Piauí e destaca a luta e a resistência dos povos piauiense e nordestino na luta pela independência. "Os portugueses queriam muito ficar com essas terras. Eles mandaram navios com 7 mil homens armados. Mas a nossa resistência foi maior e conquistamos uma importante vitória para nossa história".

Wellington Dias afirma que a história local deve ser relembrada e contextualizada sempre que necessária para que suas lições balizem os passos da juventude e daqueles que ainda estão por vir.

"Eu acredito que um povo que não tem conhecimento da história do seu passado não tem força para enfrentar os desafios do presente e do futuro. É importante a gente ter isso na memória. Hoje, as novas gerações encontram Teresina e o Piauí e acham que sempre foi assim", destaca o chefe do executivo estadual.