CBF retira pontos do Flamengo após polêmica no clássico Fla-Flu



CLÁSSICO ainda rende capítulos na novela Campeonato Brasileiro de 2016; Fla fica sem os três pontos do duelo





A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) modificou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro na manhã de ontem (18). O Flamengo aparece sem os três pontos conquistados no Fla-Flu da semana passada, vencido por 2 a 1. O Fluminense entrou com pedido de anulação do clássico por alegar interferência externa no gol de Henrique. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abriu processo para apurar os acontecimentos e suspendeu o resultado até que a ação seja julgada. O Fluminense perdia o clássico por 2 a 1 quando, aos 39 minutos, o zagueiro Henrique, em posição de impedimento, marcou de cabeça. O árbitro Sandro Meira Ricci e o auxiliar Emerson Augusto de Carvalho anularam na hora o gol. Após reclamação dos tricolores, voltaram atrás, o que gerou revolta flamenguista e toda confusão no gramado, que durou aproximadamente 13 minutos. No domingo, no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, uma leitura labial indicou que o inspetor de arbitragem da partida, Sérgio Santos, que também invadiu o gramado, teria dito ao árbitro: "A TV sabe. A TV sabe que não foi gol". Não há data ainda para o julgamento do caso. Até lá, o Flamengo seguirá sem os três pontos da vitória na tabela e com um jogo a menos, assim como o Fluminense. Se o duelo for anulado, uma nova partida será disputada desde o início, em local a ser marcado. A Comissão de Arbitragem da CBF já tem em mãos os depoimentos de Sandro Meira Ricci, Emerson Carvalho e Marcelo Van Gasse a respeito do ocorrido no Fla-Flu. Em e-mail enviado pelos três à CBF eles detalham o que ocorreu em 13 minutos, tempo em que a partida ficou paralisada. Após o Fluminense pedir ao STJD a anulação da partida contra o Flamengo, o Figueirense também vai entrar com pedido de anulação da partida contra o Palmeiras, que terminou com derrota por 2 a 1, disputada no último domingo, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.