19/10/2016 - ZOZIMO TAVARES



Justiça cara e lenta



Divulgação





O site migalhas, que se dedica à cobertura de temas do Direito, publicou em março deste ano que o Piauí é o Estado que tem as custas judiciais mais caras do Brasil. E ilustrou sua pesquisa: Ação: Civil ordinária de cobrança. Ajuizamento: Capital. Valor da causa: R$ 100 mil. Custas judiciais: de R$ 466 a R$ 7,4 mil. Para ingressar no Judiciário, o brasileiro deve desembolsar algo entre as discrepantes cifras, conforme pesquisa realizada pelo site. A menor quantia, cobrada no Distrito Federal, inclui gastos com ofícios (R$ 5,84), distribuidor (R$ 7,08), mandados (R$ 5,84), contador (R$ 8,73) e custas (R$ 438,96). A guia inicial poder ser gerada por um programa disponível no próprio site do Tribunal. Já as custas mais caras são identificadas no Piauí, Estado que mais onera o jurisdicionado. Na simulação realizada, o autor em potencial da causa teria de desembolsar R$ 7.421,66 para ter acesso à Justiça. A discriminação do valor inclui custas iniciais, processos de procedimentos ordinários (R$ 6.157,48), oficiais de Justiça por diligência (R$ 27,78), contador judicial (R$ 24,48), distribuidor (R$ 5,72), citação por AR (R$ 6,20) e taxa judiciária (1% do valor da ação - R$ 1 mil). Conforme o site, a discrepância entre os valores se deve ao fato de as custas judiciais serem disciplinadas por leis estaduais. Outra diferença consiste no modo de fixação dos valores. Enquanto alguns Estados levam em consideração o valor específico da causa, realizando o cálculo com base em uma porcentagem sobre a quantia, outros estipulam o montante a ser despendido a partir de tabelas com faixas de valor da ação. Muito bem! Agora, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulga que a Justiça do Piauí é uma das mais lentas do país. O tempo médio para a Justiça estadual proferir uma sentença em instância de 1º grau é de seis anos e quatro meses, revelam dados do Justiça em Números, relatório do CNJ. O resultado piauiense é bem maior do que a média nacional, de 4 anos e 4 meses para a sentença em 1ª instância. Com essa média, o Tribunal de Justiça do Estado teve uma das piores médias do país, segundo dados. O resumo da ópera: o Piauí tem uma Justiça cara e lenta. (Com informações do G1-Piauí, Migalhas e CNJ)