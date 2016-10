19/10/2016 09:00:00 - Polícia



Polícia Civil está investigando incêndios criminosos no Piauí

clique para ampliar

Divulgação incêndios que estão ocorrendo em Teresina serão investigados por uma delegada





Diante dos constantes incêndios que vêm tirando o sossego da população, o secretário de Segurança, Fábio Abreu, solicitou a nomeação em caráter emergencial de uma delegada para atuar especificamente na investigação dos crimes contra o meio ambiente no Piauí. Na ocasião, todo o procedimento ficará sob a responsabilidade da delegada Bruna Fontenele. De acordo com o delegado- geral da Polícia Civil, Riedel Batista, um grande trabalho de conscientização vem sendo feito no intuito de inibir novos casos e alertou que as pessoas que estiverem provocando incêndios poderão responder criminalmente por suas ações. "As pessoas que estão provocando os incêndios de forma dolosa, causando riscos aos moradores e aos animais poderão responder criminalmente, já que a lei prevê uma pena de 2 a 4 anos de reclusão. Todos os casos serão acompanhados de perto e investigados pela delegada Bruna Fontenele", disse. Para a delegada Bruna Fontenele, os incêndios criminosos ocorridos nos últimos dias já estão sendo investigados com todo o rigor da Lei, para que os autores sejam identificados e punidos, e assim, a legislação seja respeitada. "Eu fui convocada para atuar nos casos especiais que estão ocorrendo na cidade e na região metropolitana nos últimos dias. As pessoas que estiverem provocando essas queimadas poderão ser enquadradas nos crimes de poluição, incêndios e se for em matas ou florestas, nas leis de crimes ambientais, previstas no código penal brasileiro", enfatizou a delegada. PRISÃO - De acordo com a delegada Bruna Fontenele, os autores de queimadas podem ser presos em flagrante caso sejam descobertas. "A Polícia Civil vai começar a responsabilizar os autores desses crimes. Nós estamos investigando para posteriormente responsabilizar as pessoas que provocaram esses incêndios", explicou. A delegada acrescentou que estão sendo investigados casos de conduta dolosa, como o de um homem flagrado por câmeras de segurança ateando fogo no lixo em uma rua na zona Leste, ou até mesmo quando não há intenção de provocar incêndios. "A pessoa vai limpar uma roça colocando fogo, o que é bem comum nos arredores de Teresina. Caso haja um incêndio que provoque danos, exponha a saúde em perigo ou o patrimônio de outro, a pessoa será responsabilizada", alertou. Bruna Fontenele destacou também a importância da conscientização da população e pediu que as pessoas não queimem lixo ou tentem atear fogo em terrenos baldios. Atirar pontas de cigarro e latas de metal em matagais também pode provocar incêndios. "Em uma situação dessas pode ocorrer de mesmo a pessoa sem querer provocar um incêndio e aí ela vai ser responsabilizada. A gente vai abrir inquérito para apurar o caso e essas pessoas podem ser presas, inclusive em flagrante", ressaltou. Quem tiver informações e quiser denunciar, deve telefonar para os números 190 ou (86) 3232 1924. Ainda é possível registrar boletim de ocorrência em qualquer delegacia ou distrito policial.