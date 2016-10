19/10/2016 09:00:00 - Geral



Estudantes ocupam a reitoria da UFPI em protesto contra PEC 241

Alunos ocuparam o Salão Nobre na Reitoria da Universidade Federal do Piauí (UFPI) contra aprovação da PEC241





Cerca de 70 estudantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI) ocuparam ontem a reitoria da instituição em protesto contra a PEC 241, que estabelece um teto para os gastos públicos por até 20 anos, incluindo educação e saúde. A ocupação foi transmitida ao vivo pela página do DCE/UFPI no Facebook. Até o fechamento desta edição, o grupo continuava ocupando o espaço. Os estudantes também protestaram contra a redução de vagas na universidade e os atuais cortes na verba da Educação. Só este ano, a verba da Educação caiu em R$ 4,2 bilhões, de R$ 34,35 bilhões para R$ 30,15 bilhões, segundo decreto de programação financeira divulgado no início do ano. Eles também denunciam casos de violência por parte da equipe de segurança no campus. O diretor de planejamento do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPI, Felipe Mendes, informou que o grupo tem intenção de provocar um debate entre a comunidade acadêmica e a reitoria com o objetivo de buscar melhorias para instituição de ensino. Ainda segundo o presidente, a ocupação também tem intuito de buscar esclarecimentos sobre os impactos que a PEC 241 pode causar na educação do país. "O DCE não vai se furtar do debate. Os estudantes que ocuparam a reitoria estão amparados pelo DCE e iremos juntos debater, deixando todas as questões claras, pois o conhecimento dessas questões deve chegar a todos", diz Felipe. Na página do Facebook, o diretório acadêmico da UFPI afirma que o governo está agravando a situação da crise econômica e, ao mesmo tempo, segue beneficiando grandes empresas. "O governo busca criar a imagem de um Brasil que teoricamente estaria quebrado, mas que continua gerando lucros recordes aos bancos e a diversas grandes empresas e se mantém gastando mais de 50% do PIB com a famigerada dívida pública, que nunca sofreu auditoria e que existem indício de ela ser inexistente, ou seja, estamos pagando por pagar, por algo que nunca recebemos", disse a diretoria do DCE. RESPOSTA- A Superintendência de Comunicação Social da UFPI ressaltou que os alunos possuem todas as garantias para protestarem na reitoria, desde que o protesto não cause dano ao patrimônio da universidade. Os estudantes realizam a ocupação de forma pacífica. Segundo o reitor da UFPI, professor José Arimatéia Dantas, esse é um movimento que não é local. Estudantes de outras universidades federais estão também se manifestando. Ele afirma que a reitoria está disposta a dialogar com os estudantes enquanto a ocupação permanecer pacífica. "Seguindo a movimentação nacional, os estudantes ocuparam o salão nobre da reitoria, mas numa ocupação pacífica e enquanto continuar pacífica Existem algumas pautas locais, vamos discutir com eles também. Não dá pra se decidir um novo modelo numa conversa de meia hora. Precisamos conversar com um grupo onde tenhamos estudantes, professores pra gente discutir uma reestruturação de nossa segurança", falou o reitor.