Membros da comissão técnica do River falam de salários atrasados



COMISSÃO técnica deste ano estaria com salários atrasados após a Série C





Enquanto time e clube tentam se acertar por meio de um delicado acordo na Justiça do Trabalho, os funcionários do River-PI demonstram ter chegado ao limite. Parte dos membros da comissão técnica que trabalhou no Galo este ano revelou, nesta quarta, estar com até três meses de salários atrasados. A insatisfação dos funcionários se deve, sobretudo, à demora no acerto dos débitos e a não inclusão dos seus nomes na lista de acordos. Os jogadores receberam, na terça, a primeira das quatro parcelas do acerto firmado pela diretoria com o Ministério Público do Trabalho. A garantia dada pelos dirigentes aos funcionários é que a quitação paralela do valor em aberto será feita até sexta. O presidente Elizeu Aguiar não foi encontrado para falar sobre o caso. Em contato com a reportagem, o supervisor de futebol, Evaldo Carvalho, disse que apenas a presidência e o setor financeiro do clube pode dar um parecer mais detalhado da situação. Integrantes da comissão técnica, Rômulo Santiago e Leonardo Silva (preparadores físicos), Deoclécio Neto e Wellington Teles (preparadores de goleiros), Nevaldo Oliveira (roupeiro), Tiago Neri (fisioterapeuta), Neto Amâncio (massagista) e Marcão (auxiliar técnico) encabeçam a lista dos funcionários com salários em atraso. Auxiliar direto de Vica, Gringo teria acertado valores de sua saída do clube logo após o anúncio oficial do desligamento do ex-técnico. A dificuldade financeira tricolor se acentuou na reta final da primeira fase da Série C. Depois de suspender os treinos em três ocasiões, o time ameaçou não entrar em campo caso a diretoria não honrasse o compromisso de quitar pelo menos parte dos salários. Jogadores e diretoria começaram a se entender depois que o Ministério Público do Trabalho encaminhou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pelo presidente Elizeu Aguiar e três representantes dos jogadores: Dão (zagueiro), Bruno Lopes (zagueiro) e Luciano Sorriso (volante). O acordo prevê o pagamento de cerca de R$ 600 mil em quatro parcelas até dezembro. Com a quitação da primeira parte, o clube terá que depositar o restante dos valores nos dias 10/11, 12/12 e 30/12. Se o River-PI não pagar nos prazos estipulados nesse TAC, ele vai pagar uma multa diária de R$ 500 por atleta. (GE Piauí)