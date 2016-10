20/10/2016 09:00:00 - Cultura



Pesquisadora lança livro sobre dança em Teresina



Divulgação Obra comemora os 20 anos de atuação artística de Thereza na dança





Imagine-se tentando responder à pergunta "O que é dança contemporânea?" Foi o que a pes-quisadora de dança e dramatur-gista de processos de criação Thereza Rocha fez e transformou no livro O que é dança con-temporânea: Uma aprendizagem e um livro de prazeres. O lançamento em Teresina é amanhã, dia 21, no CAMPO arte contemporânea com uma palestra com a autora, sobre o mesmo tema, dentro do Fórum Nacional 1 Minuto para a Dança. A obra foi contemplada pelo Rumos Itaú Cultural (2013-2014), principal programa de fomento à cultura e às artes brasileiras do instituto, e comemora os 20 anos de atuação artística de Thereza na dança. A produção foi realizada pela Dimenti. O volume já passou por Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Cuiabá (MT), Belém (PA) e Goiânia (PA) e, depois de Teresina (PI), seguirá para Fortaleza (CE), no dia 30. O que é dança contemporânea?: uma aprendizagem e um livro de prazeres é um volume de aprendizagem, mas que também fisga pelo prazer de sua exploração. O conteúdo segue em um fluxo livre de informações e hiperlinks os quais revelam a relação entre dança e pensamento, destacando a curiosidade que os mantém em permanente modificação. "A publicação torna operativo o próprio conceito de dança contemporânea, como se ele estivesse acontecendo ali, na frente do leitor enquanto ele lê", afirma a autora. "É um pensamento em estado de composição". Os temas, relacionados direta ou indiretamente à dança contemporânea, resultam em textos de diferentes tamanhos, compostos entre si de modo fragmentado. Funcionam como senhas, para que o pensamento apresentado no livro possa ser desdobrado, desenvolvido pelo leitor, implicando certa interatividade no próprio processo da leitura. Este jogo é sugerido com os vários QRs Codes dispostos ao longo da obra: quando fotografados pelo smartphone por meio de aplicativo gratuito, os QRs abrem para outros textos - também de autoria de Thereza -, disponíveis em uma plataforma digital. Quem não quiser ou não puder acessar o conteúdo pelo celular, pode fazê-lo pelo computador, pois há um link master para isso. O projeto gráfico é assinado pela TANTO, formada pelos artistas baianos Daniel Sabóia, Fábio Steque e Patricia Almeida, e conta com ilustrações de Clara Domingas. O design na obra aparece nas cores azul, magenta e roxo, utilizadas para criarem situações gráficas tanto nas imagens quanto nos textos, cujo desvelamento pede a utilização de uma lupa de acrílico vermelho, que vem destacável dentro do livro para esse fim.