No terceiro dia de confrontos entre as tropas iraquianas e combatentes do Estado Islâmi-co (EI) nos arredores de Mos-sul, cerca de 900 pessoas já fugiram da cidade iraquiana e cruzaram a fronteira para a Síria, segundo as Nações Unidas. E, na estimativa de organizações humanitárias, este pode ser apenas o início de uma grande fuga em massa: mais de 1 milhão de pessoas podem deixar suas casas na segunda mais importante cidade do país. Desde segunda-feira, soldados iraquianos conduzem uma ofensiva para libertar Mossul dos jihadistas - que, segundo o Pentágono, estão fazendo civis de escudos humanos.

Uma porta-voz do Alto Co-missariado da ONU para Refugiados (Acnur) disse à BBC que as centenas de pessoas que deixaram Mossul estão agora em um campo de refugiados na Síria. É provável que a agência mantenha o grupo no abrigo por um tempo e, depois, os leve para um local a salvo no Iraque.

A grande movimentação na saída de Mossul indica que os jihadistas não estão conseguindo impedir que as pessoas deixem as cidades, segundo os correspondentes do canal britânico. Mas, também, provoca questionamentos se os extremistas podem usar a mesma rota para escapar.

Embora apoiada pela coalizão internacional de combate aos jihadistas, a ofensiva na cidade às margens do rio Tigre preocupa as organizações humanitárias internacionais. Na terça-feira, o Pentágono confirmou que civis estão sendo usados como escudo humano por combatentes jihadistas. O receio é que a segunda cidade mais importante do Iraque seja palco de uma tragédia como a de Ramadi, devastada pelas disputas pelo controle do território no ano passado.

A operação poderia levar duas semanas para efetivamente chegar às áreas urbanas de Mossul e ainda dois meses para libertar a cidade do EI, avaliou um general envolvido na batalha à rede CNN. O mau tempo, com a chegada do inverno em breve, poderia prolongar os confrontos.

- O céu está sempre preto pela fumaça dos pneus queimados pelos extremistas - relatou por telefone o morador de Mossul Abu Saif, de 47 anos, à AFP. - No fundo, estamos felizes porque estamos prestes a ser libertados, mas temos medo que o Estado Islâmico se vingue contra a população.