A Associação Comercial e Industrial de Parnaíba (ACPAR), situada no Porto das Barcas, recebeu na noite de terça-feira (18), a solenidade de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí. A cerimônia é um dos eventos que marcam as comemorações do Dia do Piauí, celebrado nesta quarta-feira (19), data que marca a adesão do Estado à independência do Brasil.

A solenidade contou com a presença do governador Wel-lington Dias, bem como de autoridades do Estado, deputados, prefeitos e homenageados. Ao todo, 22 pessoas receberam a condecoração.

Dentre as personalidades agraciadas pela Ordem do Mérito da Renascença está a advo-gada criminalista Anamelka Albuquerque Cadena, delegada titular do Núcleo Policial In-vestigativo de Feminicídio. "O sentimento de todos aqui é de dever cumprido e reconhecimento. Todos desenvolvem uma atividade importante, e quando ela é reconhecida todos nós nutrimos esse sentimento de lisonjeio muito grande", sorri Anamelka.

Reconhecida em Parnaíba por seu trabalho na inserção de deficientes auditivos no meio social, a aposentada Lindalva Nascimento também recebeu a outorga estadual. "Receber essa medalha é muito importante pelo reconhecimento do meu trabalho. Quem ganha com isso é a comunidade surda de Parnaíba. Os surdos ainda são pessoas excluídas da sociedade. Nós ainda temos uma sociedade seletiva. Em um momento desse, até a própria sociedade que não valoriza essas pessoas passa a reconhecê-los. Nossa felicidade está em ajuda-los e colaborar com sua inserção no meio social", explica Lindalva.

A Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí é o reconhecimento dado à homens e mulheres que contribuíram e contribuem para o progresso do Estado. A comenda foi criada em 1975 pelos intelectuais Armando Madeira Bastos e Arimathéa Tito Filho, que tiveram grande destaque na educação e cultura piauiense.