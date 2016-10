A correção do posiciona-mento dentário é um dos principais motivos que levam as pessoas ao ortodontista. Colocar aparelho ortodôntico para alguns pode até significar moda ou status, mas na verdade é um tratamento sério que envolve estruturas nobres e deve ser feito apenas quando realmente há indicação de correção dentária.

O aparelho ortodôntico ou aparelho dentário é um dispositivo utilizado pelo ortodontista com a finalidade de realizar movimentações e correções nas arcadas dentárias superior e inferior. Este aparelho pode ser fixo ou removível e pode ser feito de diversos materiais desde ligas metálicas até material cerâmico. A apresentação mais comum conhecida pela maioria das pessoas a respeito de um aparelho ortodôntico são pequenas peças metálicas coladas na frente dos dentes com um arco e borrachinhas geralmente coloridas.

A preocupação de quem necessita utilizar um aparelho ortodôntico deve começar na escolha do profissional. De acordo com o ortodontista Jairo Ferreira o primeiro passo é saber se o profissional é registrado no Conselho Regional de Odontologia (CRO) do seu estado. "Essa busca pode ser feita pelo nome, pelo número do CRO do dentista ou pela especialidade que o cirurgião atende diretamente no site do Conselho. Este cuidado vai ao menos garantir que o profissional escolhido fez um curso de especialização aprovado pelo CRO", explica o profissional.

Jairo explica que dentistas que não são especialistas podem executar tratamentos ortodônticos, porém o paciente tem o direito de saber detalhes sobre a formação do profissional. "Assim como na medicina existem especialistas em diversas áreas, na odontologia acontece o mesmo. O médico pode atuar em todas as áreas da medicina, o dentista pode atuar em todas as áreas da odontologia mas, ao fazer um curso de especialização, o profissional se encontra mais apto e capaz de atuar na área que é especialista", reitera o ortodontista.