Os relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que mostram o Piauí com a Justiça mais cara e a segunda mais lenta entre os Estados brasileiros não aferem, ainda, o alcance das medidas adotadas pela atual gestão do Tribunal de Justiça para mudar essa realidade. Os efeitos delas só deverão aparecer em futuros levantamentos do CNJ sobre o desempenho da Justiça nos Estados.

Entre as iniciativas tomadas pelo TJ, está a de julho passado que resultou na aprovação do projeto para extinção e agregação de 36 comarcas no Piauí. Com isso, o número de comarcas no Estado cai de 95 para 59. De imediato, 19 circunscrições serão agregadas e terão os seus acervos e servidores remanejados para a sede. O trabalho de agregação está em andamento.

Segundo o Tribunal, o critério utilizado para a agregação foi o número de processos atendidos pelas circunscrições. Aquelas cujo número de processos é inferior a 417 por ano entraram no projeto. A confiança do TJ é a de que isso vai trazer eficiência para a Justiça do estado e uma melhor prestação de serviços para a população.

À época da discussão, a mudança foi criticada pelos desembargadores Edvaldo Moura e Paes Landim, respectivamente ex-presidente do TJ e ex-corregedor-geral de Justiça. O Sindicato dos Servidores da Justiça (Sindjus) também se posicionou contrário à medida, alegando que ela causaria prejuízos irreparáveis para a população, com o deslocamento dos jurisdicionados para outras cidades, tornando mais caro o acesso à Justiça.

Ainda é cedo para avaliar o impacto positivo ou negativo da medida. No final do mês passado, os membros do Comitê Gestor da Estratégia do Tribunal de Justiça se reuniram para debater as principais ações do planejamento estratégico do TJ-PI. O presidente do Tribunal, desembargador Erivan Lopes, informou na ocasião que estava retornando de uma visita ao Conselho Nacional de Justiça e destacou que o trabalho feito nos primeiros meses de sua gestão tem sido positivo e bem visto pelo CNJ.

O Tribunal de Justiça aprovou também a Resolução que cria a 4ª Turma Recursal para julgamento em ambiente eletrônico de processos novos do Sistema Projudi. O objetivo é tornar mais célere e menos burocráticos os julgamentos de processos desta natureza.

A nova gestão do Tribunal se desdobra, enfim, para elevar a produtividade no 1º e 2º grau, nos Juizados Especiais, nas Turmas Recursais, dos servidores e ainda sobre baixas de processos e taxa de congestionamento de processos. O esforço é, naturalmente, no sentido de melhorar os serviços da Justiça piauiense e conduzi-la a uma melhor colocação nos índices do 'Justiça em Números' do CNJ. (Com informações do TJ-PI)