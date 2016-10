20/10/2016 09:00:00 - Cidade



Containers na pista podem causar acidentes

Francisco Gilásio A instalação dos coletores de lixo deve ser autorizada pela Prefeitura e devem atender as leis de trânsito





Na avenida dos Ipês, zona Leste de Teresina, duas caçambas de entulho estão tomando uma parte da via e atrapalhando o trânsito. No horário da noite, os containers chegam a ficar invisíveis, tornando-se verdadeiras armadilhas para motoristas e motociclistas, podendo causar acidentes. As caçambas de entulho estão localizadas por toda a cidade. Além de ficarem em vias de muita movimentação, as caçambas também são encontradas em ruas de bairro. Quem inicia uma construção, solicita logo o container, que serve para armazenar restos de construções e outros entulhos. As caçambas são colocadas nas vias, ao invés de serem postas nas calçadas, para não atrapalhar a passagem de pedestres. No entanto, quando estão mal colocadas e mal sinalizadas nas vias de trânsito, podem atrapalhar o fluxo de veículos e causar acidentes. O motorista Raimundo Gomes reconhece o perigo e por isso, redobra a atenção quando trafega por vias com as caçambas. "Já tive notícias de vários acidentes devido a esses containers no meio da avenida. É bastante perigoso à noite. Por isso costumo ficar alerta. No trânsito o que mais precisamos é de atenção", relata. As empresas ou pessoas físicas que colocam as caçambas na rua devem ter uma autorização da Prefeitura. A empresa deve possuir licença junto à Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) da região na qual está instalada. Os containers situados em vias públicas também devem atender a legislação de trânsito, ou seja, não estar perto de sinal ou em esquinas ou em locais onde é proibido estacionar, e devem estar sinalizados com pintura refletiva para que fiquem visíveis a noite. Segundo Lutécio Medeiros, gerente de controle e fiscalização da SDU Leste, as caçambas também podem ficar em cima das calçadas, desde que obedeçam o limite de 1,20m para passagem de pedestres. Não há tempo limite para as caçambas ficarem nas ruas. "Quem não obedecer a esses critérios está passível de multa que pode variar entre R$254,00 a 2.500,00", afirma.