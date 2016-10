20/10/2016 09:00:00 - Geral



Piauí Tec 2016 apresenta mais de 200 projetos em Teresina



clique para ampliar

ASCOM FEIRA acontece no Riverside Shopping desde a terça-feira (17)





Acontece até hoje (20), a Piauí Tec, uma feira de tecnologia que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento começou na terça-feira (17) e acontece no Riverside Shopping, Zona Leste de Teresina. Mais de 200 projetos e 50 palestras foram ministradas durante o evento que contou com a participação de estudantes do ensino médio e superior. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (Fapepi) é uma das parcerias da atividade, que no estado é organizado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (Sedet). O presidente da Fapepi, Francisco Guedes, mobilizou toda a equipe da Fundação em apoio ao evento e comemora mais essa grande parceria. "A PiauíTec é uma feira de inovação, então nossa equipe fica satisfeita em participar de mais esse evento que busca a popularização da ciência, ou seja, visa mostrar o que o Piauí tem produzido para a sua sociedade. Vamos apresentar aqui mais de 200 projetos e 50 palestras serão ministradas, envolvendo estudantes de graduação, pós-graduação e também do ensino médio", disse. Uma das instituições expositoras é a Faculdade Ceupi, que faz parte do Grupo Educacional Ceuma. De acordo com o professor Aratan Andrade, coordenador na Faculdade, alunos e professores aproveitam o espaço para mostrar projetos relevantes socialmente. "Nós trouxemos duas maquetes na área de engenharia civil, um elevador que usa tecnologia na área de automação, uma máquina capaz de reproduzir um circuito impresso (CNC). E dentro do tema central da feira, que é a alimentação, nós desenvolvemos uma envazadora que pode ser bastante útil no Piauí. Ela pode ser aplicada na automatização da produção de cajuína, do mel e polpas, por exemplo", comentou. Vale lembrar que o evento é aberto e gratuito, tendo emissão de certificado para os participantes inscritos. Palestras importantes como: "Novos desafios para a Ciência e tecnologia da produção animal e seus produtos" que será ministrada pelo professor Hermógenes Almeida de Santana Júnior; "Cenários e desafios da Segurança Alimentar Nutricional no Piauí", com a professora Norma Sueli Marques da Costa Alberto e a palestra "Tecnologia e Inovação: a produção de alimentos no Brasil" como professor Firmino José Vieira Barbosa são alguns pontos fortes da programação, que foram articulados pela Fapepi. Aproveitando o clima de tecnologia e ciência, Francisco Guedes adiantou que está lançando mais um edital, desta vez em parceria com a Fundação Cepro. "São cinco áreas prio-ritárias que serão foco de editais até o final deste ano, sendo elas a agroindústria, agronegócio, turismo, mineração, energias renováveis e infraestrutura. Nesse primeiro momento, esse edital vem para fortalecer os pesquisadores da Cepro, contemplando a agricultura familiar no cerrado", completou o presidente da Fapepi.