A Justiça Eleitoral, o Tribunal de Contas da União, Receita Federal e o Ministério Público estão rastreando a origem do dinheiro que foi utilizado em doações de campanha nas eleições municipais deste ano. O Tribunal de Contas da União (TCU), num trabalho preliminar, detectou diversos indícios de irregularidades na campanha do Piauí - entre as quais estão doações de pessoas já mortas, de beneficiários do programa Bolsa Família e funcionários de prefeituras e da Assembleia Legislativa.

As informações são resultado de um trabalho inédito de cruzamento de dados feito pela parceria firmada entre o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Tribunais de Contas da União e dos Estados, Ministério Público Federal e outros órgãos de fiscalização e controle externo. Foram cruzados os dados das prestações de contas dos próprios candidatos, a fim de coibir crimes eleitorais no período de campanha.

O trabalho de inteligência revela, por exemplo, funcionários da Assembleia Legislativa doando valores que variam de R$ 14 mil a R$ 18 mil a candidatos a prefeito do interior. As análises do TCU foram compartilhadas com a Receita, com os TREs, TCEs e os MPEs. As apurações agora estão sendo feita por município.

O procurador-regional eleitoral do Piauí, Israel Gonçalves, disse que os indícios de irregularidades estão sendo disponibilizados aos juízes eleitorais para apuração com prioridade, em até cinco dias a partir do conhecimento do caso. Os dados foram cruzados esta semana e mostraram que funcionários de gabinetes da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais fizeram doações vultosas a candidatos a prefeitos e a vereador em Teresina e no interior do estado. A Justiça Eleitoral e outros órgãos de fiscalização e controle pretendem convocar os candidatos para informar como e por que essas pessoas fizeram doações tão volumosas nas campanhas.

Essa seria a fase preliminar da investigação, que já tem relatório sobre os valores e a identificação de cada um dos doadores. Há casos em que um beneficiário do Bolsa Família, que estaria na condição de miserável, doou R$ 1 mil para um candidato. Ainda há casos de vários doadores em que as doações superam a renda mensal - são funcionários de prefeituras, das câmaras municipais e da Assembleia Legislativa. Inicialmente, o inquérito vai ouvir os candidatos e na sequência os doadores terão que explicar os dispêndios dos valores para financiar campanha política.