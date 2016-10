O Piauí teve em 2016 seu pior desempenho na produção de grãos nos últimos 20 anos - apenas 645 mil toneladas de soja foram colhidas na região dos cerrados piauienses, área que concentra um dos maiores celeiros de grãos do país. Para efeito de comparação, em 2015 foram colhidas 1.790.000 toneladas de soja. O levantamento foi feito pela Associação dos Produtores de Soja do Piauí (Aprosoja-PI).

Segundo a Agrosoja, a área cultivada com soja e milho, principais commodities do Piauí, saltou de 10 mil hectares em 1996 para 600 mil hectares em 2016. A produção de grãos, que vinha crescendo na mesma proporção da área cultivada, foi afetada seriamente pela estiagem prolongada deste ano, o que provocou a queda brutal de mais de 70% na produção de soja. Em uma propriedade na Serra do Quilombo, em Bom Jesus, a produtividade desse grão por hectare chegou a cair de 60 sacas para 12 sacas.

Os dados foram apresentados ao governador Wellington Dias durante reunião da Câmara Setorial do Agronegócio, na última segunda-feira, no Palácio de Karnak, que contou com membros de associações de produtores agrícolas de diversas regiões do Piauí. No encontro, Wellington defendeu a diversificação no agronegócio piauiense com implantação de novas culturas casadas com a criação de animais. Ele destacou ainda a necessidade de agregar valor à matéria-prima, promovendo a industrialização antes de exportar os produtos.

Foi a primeira participação do governador em encontro da Câmara Setorial do Agronegócio, fórum destinado a discussões de políticas públicas e ações governamentais voltadas ao setor. "O fórum identifica os problemas de determinado setor e ali mesmo ele apresenta soluções por meio da iniciativa privada em conjunto com o governo. É uma forma de fazer gestão de políticas públicas com participação direta da sociedade", explicou Sérgio Vilela, coordenador das Câmaras Setoriais do governo.

O presidente da Agrosoja-PI, Moyses Barjud, enalteceu a importância do debate. "O governador abriu as portas para a iniciativa privada e a Aprosoja agora quer entender como podemos trabalhar juntos para que esse gráfico (da produtividade) reverta e o Piauí volte a crescer", declarou.