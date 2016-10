21/10/2016 09:00:00 - Polícia



Homem é morto e 4 são baleados durante tiroteio no Grande Dirceu



POLÍCIA foi acionada pela população após série de disparos. Vítima fatal foi morta com pelo menos sete tiros





Um tiroteio deixou um morto e quatro feridos no bairro Alto da Ressurreição, região do Grande Dirceu, na zona Sudeste de Teresina. Foram efetuados pelo menos 20 disparos de arma de fogo durante o conflito. A ação dos criminosos ocorreu na noite da última quarta-feira (19) e deixou moradores assustados. De acordo com a Polícia Militar (PM), quatro pessoas chegaram em um táxi e dispararam contra as vítimas, uma não resistiu e morreu ainda no local e os demais foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Fomos acionados pela população informando de uns disparos no local e quando chegamos já tinha uma vítima. Pelas informações que pegamos, quatro pessoas chegaram em um táxi já disparando contra essas cinco pessoas que estavam sentadas na calçada de uma residência próxima a um bar. Os quatro já chegaram atirando e uma das pessoas morreu no local", explicou o tenente Azevedo Queiroz, do 8º Batalhão de Polícia Militar (8ºBPM). O militar informou ainda que o crime pode ter sido motivado por acerto de contas, uma vez que os criminosos não levaram nada das vítimas. "Eles desceram na esquina, seguiram a pé e executaram o indivíduo conhecido como 'Pezão', que estava com outros que acabaram sendo feridos. O Pezão tinha envolvimento com drogas, mas estava tentando sair dessa vida. Ao que parece foi um acerto de contas", completou tenente Azevedo Queiroz. "Pezão" foi assassinado com sete tiros e morreu ainda no local. Os feridos, identificados apenas pelos primeiros nomes: Ismael, Gilvan, Joel e Renato foram encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Duas das vítimas receberam atendimento e foram liberadas e duas permanecem internadas, mas o estado de saúde não foi informado. As quatro pessoas fugiram e a polícia ainda não tem pistas dos suspeitos. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso. Até o fechamento desta edição nenhum dos suspeitos havia sido identificado ou preso.