A Secretaria Estadual de Educação do Piauí (Seduc) atrasou a divulgação do edital com resultado final da chamada pública para a seleção de livros escolares a serem utilizados pelos estudantes da rede pública de ensino. Um aditivo publicado em setembro adiava a data de divulgação do resultado final para a última segunda-feira (17), mas o resultado deve sair apenas hoje.

De acordo com o superintendente de Ensino da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), professor Carlos Alberto, após a conclusão do edital, o Diário Oficial do Estado solicitou mudanças em todo o documento para que pudesse ser publicado e que por isso a divulgação do resultado acabou atrasando.

Alberto explicou que o formato do documento apresentado pela Seduc não estaria compatível com utilizado pelo Diário Oficial e que isso só foi descoberto quando o mesmo já estava concluído.

"Tudo já estava pronto, mas a publicação foi devolvida para que modificássemos seu formato, pois segundo o Diário Oficial não estava compatível com o que é utilizado por eles. Trabalhamos ao máximo para agilizar as modificações e fazer com que o atraso não se estendesse tanto. As mudanças que foram solicitadas tiveram que ser feitas em 93 páginas. Alterações nos números dos processos, na ficha das empresas que concorrem, no resumo de cada livro solicitado, na avaliação de cada um, etc. Mas terminados, o material já foi encaminhado para a publicação e o resultado deve sair hoje", comentou.

Através da chamada pública, a Seduc está adquirindo cerca de 500 livros auxiliares, além de 500 kits da Academia Piauiense de Letras (APL) que ficarão a disposição dos alunos em bibliotecas de 660 escolas do Estado. Os livros auxiliam aos didáticos, como dicionários, gramáticas, livros de libras, atlas, de informática, de música, módulos de ensino a distância, cultura, dentre outros.

SOBRE A SELEÇÃO- no mês de maio o Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), abriu processo de Chamada Pública, com a finalidade de selecionar livros escolares para o Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino do Estado.

De acordo com a Seduc o objetivo é promover a seleção de conteúdos regionalizados e de autores piauienses no contexto dos componentes curriculares: Gramática, Literatura, Interpretação de Textos, Redação, Artes, Música, Filosofia, Educação Financeira, História e Cultura Afro-indígena Brasileira, Atlas e Educação Física.

Dentre os temas que as obras deverão tratar, estão livro de História e Cultura Africana e Indígena do Brasil, empreendedorismo, Libras e obras literárias de autores piauienses todos voltados para o Ensino Fundamental. Já para o Ensino Médio, livros de educação financeira, libras, música, História e Cultura Africana e Indígena do Brasil, obras literárias de autores piauienses e paradidáticos com as temáticas: bullying, drogas, meio ambiente, educação no trânsito, inclusão social, discriminação racial, combate à violência contra a mulher, direitos da criança e do adolescente, drogas e violência na escola.