21/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



De Antonino Freire a Wellington Dias

clique para ampliar

Divulgação O desembargador James Pereira recebe na Itália aprovação com louvor para sua tese de pós-doutorado





O Piauí viu-se obrigado a decretar estado de emergência em função do avanço das queimadas fora de controle em Teresina e vários municípios do interior; o governador Wellington Dias montou às pressas uma força-tarefa para combater os incêndios, mobilizando além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Exército, brigadas e outras forças; em Brasília, o deputado federal Heráclito Fortes (PSB) fez um pronunciamento para conclamar a bancada federal a ajudar a apagar fogo no Piauí, com a destinação de recursos orçamentários para equipar o Corpo de Bombeiros, e apelar ao Ministério da Defesa que mande socorro urgente para o Estado. Precisava mesmo tanto corre-corre? O jornalista e ex-deputado Deoclécio Dantas escreveu um artigo neste Diário, na edição de 8 de março de 1999, dando conta que, em 1910, o governador Antonino Freire baixou o decreto nº 444, publicado em 16 de agosto daquele ano, aprovando regulamento voltado para a execução de ações contra os efeitos da seca, autorizadas pela lei nº 549, de 3 de março do mesmo ano. O artigo de Deoclécio Dantas foi inserido em seu livro "Dá licença?", editado em 2002. No texto, ele observa que, formado em engenharia, Antonino Freire tinha uma visão extraordinária para as questões futuras, de tal modo que através do Decreto 444, chegou a definir ações voltadas "para a conservação das florestas e matas atuais e reconstituição das extintas". O ato do governador determinava respeito aos cursos de água e proteção das matas que cobrem suas nascentes, além de proibir o corte de árvores nas margens dos rios e mananciais do Estado, sob pena de pagamento de multa. O decreto também estabelecia a concessão de prêmios para os que se engajassem nos esforços de proteção à natureza. Entre os estímulos, Antonino Freire oferecia áreas de até 100 hectares ao proprietário que convertesse "campo, prado ou pastagem em floresta de pau d'árco, aroeira, angico, angelim, cedro, eucalipto, violeta, faveira, imburana de cheiro, sucupira, maniçoba, etc." Deoclécio Dantas destacava que, entre 1910 até agora, o Piauí sofreu terríveis agressões aos seus recursos naturais, as mais graves delas contra as nascentes e margem direita do rio Parnaíba, além da criminosa destruição dos babaçuais, substituídos por plantações de bambu. (Segue na edição de amanhã)