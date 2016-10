21/10/2016 09:00:00 - Cidade



Eletrobras confirma 405 acidentes com postes



Fiação elétrica ficou danificada em acidente no bairro Dirceu, zona Sudeste





Quem trafega pelas ruas e avenidas de Teresina já se deparou com postes caídos nas vias por conta de colisão em acidentes automobilísticos. Segundo a Eletrobras, em 2015 foram registrados 405 ocorrências com poste danificado por abalroamento na cidade de Teresina. O prejuízo ficou em torno de R$ 700 mil reais. O custo médio para substituição de um poste danificado é de R$ 2.405,72 e deve ser custeado pelo responsável do veículo causador do dano. Inicialmente é realizada uma cobrança administrativa, caso não tenha êxito a cobrança será feita judicialmente. O tempo para troca do poste é de, em média, 3 horas e dependendo do tipo de estrutura e complexidade, este tempo pode ser de até 5 horas. De acordo com dados da Companhia Independente de Trânsito da Polícia Militar, foram regis-trados, até setembro deste ano, 11 colisões com postes: três na avenida Marechal Castelo Branco, dois na avenida Maranhão e o restante distribuídos em outras vias da cidade. As causas dos acidentes envolvendo os postes são embriaguez do condutor, sonolência e falha mecânica. ACIDENTES - O acidente mais recente foi na madrugada da última quinta-feira (20), no bairro Dirceu Arcoverde, zona Sudeste da capital, onde um carro que trafegava pela avenida Joaquim Nelson, próximo ao terminal de integração Livramento, perdeu o controle, colidindo com o poste e deixando parte do bairro sem energia elétrica por várias horas. Neste caso, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Porém, nem sempre o motorista e passageiro escapam com vida. Na avenida Maranhão, próximo ao bairro Saci, zona Sul de Teresina, o mesmo poste já foi alvo de acidentes mais de quatro vezes somente nos últimos anos. O local é uma curva fechada e quem não conhece a via pode ser pego de surpresa. "Aqui, é comum ter acidente, porque o asfalto é bom e, geralmente, não tem grande fluxo de carro e quem anda em alta velocidade aproveita para correr. O problema é que, quando chega na curva, acaba perdendo o controle e o acidente pode ser fatal", comenta o lavador de carro que trabalha próximo ao ponto, Francisco Gomes. Um dos motivos que levam aos acidentes neste trecho da avenida Maranhão são os rachas, disputa ilegal entre veículos que percorrem determinada distância em alta velocidade. Em setembro, um acidente no local matou um jovem de 19 anos e deixou outro gravemente ferido. O veículo modelo Honda Civic colidiu com um poste e a morte do jovem foi imediata.