Moradores de vários bairros da capital estão sofrendo com a inconstância do abastecimento de energia principalmente no período da noite. No bairro Saci, zona Sul, somente na semana passada foram mais de cinco dias consecutivos de interrupção no fornecimento de luz por volta das 22h.

"A gente chega em casa cansado e, quando está se preparando para dormir, a energia vai embora. Eu que tenho duas filhas pequenas, tenho que ir para casa de parentes para poder dormir e produzir no trabalho no dia seguinte. Mesmo com o serviço ruim, o talão de cobrança chega todo mês, sem falta", explica a moradora do bairro, Tallyta Castro.

Próximo dali, no bairro Bela Vista, também zona Sul da capital, a situação é parecida. O servidor público Renan Marques conta que, desde o início do período mais quente do ano, os problemas com fornecimento começaram a aparecer e as quedas de energia deixam os moradores apreensivos e com medo de perder os aparelhos eletrônicos.

"Falta luz geralmente no turno da noite quando tem mais gente em casa e o consumo aumenta. Com essas quedas, a gente ficava com medo de perder os aparelhos que estavam plugados na tomada. Foi o mês passado quase todo de problemas com isso. A gente ligava para central de atendimento e eles diziam que já estavam mandando equipe pra olhar. Depois de muita queixa, eles resolveram melhorar o sistema e, nos últimos dias, não tem faltado, porém, a gente continua apreensivo", reitera.

O problema também atinge a zona Sudeste de Teresina. No bairro Recanto das Palmeiras, próximo ao bairro Dirceu, o estudante Artur Carvalho conta que, quando a noite se aproxima, ele e todos de sua casa evitam utilizar muitos equipamentos eletrônicos por conta do problema.

"Antes, a gente deixava para fazer trabalho da faculdade ou até mesmo resolver alguma coisa no computador à noite e agora a gente evita, porque se faltar luz, o nosso trabalho fica comprometido. O pior de tudo é ter que dor-mir no calor, isso ninguém consegue e com uma noite ruim o dia, consequentemente, não rende", explica o jovem.

A Eletrobras, empresa responsável pelo fornecimento de energia, alega que o número de consumidores cresceu muito nos últimos anos no Estado, já passando de 1 milhão e 200 mil e, em contra partida, os investimentos não acompanharam esse ritmo.

De acordo com o Sindicato dos Urbanitários, que representa os servidores da Eletrobras, é necessário que a empresa tenha uma capacidade de investimento. "Se a empresa não tiver uma capacidade de investimento para acompanhar a política da demanda do consumo termina causando problema de falta ou oscilação de energia", explicou Francisco Marques, diretor do sindicato.