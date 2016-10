A cidade de Valença ganhará uma nova sinalização de trânsito. Cerca de R$ 700 mil devem ser investidos em instalação de placas de regulamentação, pintura de faixas de pedestre e retenção de veículos, ciclofaixas e semáforos, dentre outros serviços. A obra é uma realização do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual do Piauí (Detran-PI).

De acordo com o diretor geral do Detran, Arão Lobão, a ação faz parte do plano de atividades do órgão para detectar problemas que existem no município com relação ao trânsito e os principais pontos críticos. "A partir do diagnóstico, vamos dar os devidos tratamentos. Um semáforo, uma lombada, linha de retenção de veículos. Ou seja, a sinalização vertical, horizontal e semafórica, que reforça a segurança no trânsito, permitindo aos motoristas e pedestres melhores orientação, como também maior fluidez no tráfego", explica o gestor.

O diretor ressalta que os municípios estão em constante crescimento e que o Governo do Estado entende que os projetos de sinalização são importantes na prevenção aos acidentes de trânsito. "O número de imprudências e desrespeito às leis de trânsito no interior do Estado é bastante elevado e essa é uma preocupação do governo. Para mudar este quadro, investimos em sinalização eficiente em paralelo a um trabalho de educação no trânsito", esclarece Lobão.

Valença é a sétima cidade do Piauí a receber serviços de sinalização viária. As outras cidades beneficiadas foram Pedro II, Luís Correia, Água Branca, Oeiras, Corrente e Castelo do Piauí. As obras de sinalização são planejadas e executadas de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).