Em seu artigo sobre o decreto 444, editado em 1910 pelo governador Antonino Freire para regulamentar lei de proteção ao meio ambiente no Piauí, o jornalista e ex-deputado Deoclécio Dantas aponta as principais agressões aos recursos naturais no período de quase um século, após a assinatura do ato.

O jornalista cita entre as mais graves, as agressões às nascentes e à margem direita do Rio Parnaíba, além da criminosa destruição dos babaçuais. O artigo aponta ainda as áreas devastadas para a implantação de projetos agropecuários, nas décadas de 70 e 80, patrocinados por recursos federais, através da Sudene.

O artigo de Deoclécio Dantas foi publicado em 1999, neste Diário, e reproduzido em seu livro "Dá Licença?", de 2002. O autor ainda não tinha visto a acelerada devastação na região dos Cerrados piauienses, praticada na primeira década deste século, no primeiro centenário do decreto do governador Antonino Freire.

O caso mais emblemático e mais escandaloso deu-se na Serra Vermelha, no extremo-Sul do Piauí, abrangendo os municípios de Curimatá, Redenção do Gurgueia e Morro Cabeça do Tempo. Apenas nessa região, 78 mil hectares de matas virgens foram transformados em carvão para abastecer os fornos vorazes de siderúrgicas de outros Estados.

A devastação de toda essa imensa área foi autorizada tanto pelo Ibama quanto pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente. E não ficou apenas na autorização. O Governo do Estado ainda concedeu incentivo fiscal, através do decreto nº 12.409, de 31 de outubro de 2006, à empresa que ganhou licença para tocar fogo nas matas piauienses.

O resultado é que, por estas e outras, o Piauí chegou este ano a um título que jamais imaginou possuir. Das 10 cidades mais quentes do Brasil, este mês, seis estão no Estado. A baixa umidade relativa do ar, associada às constantes queimadas, está entre os fatores que contribuem para o salto nos termômetros, no chamado B-R-O-Bró. Quando fui editor do "Bom Dia Piauí", na TV Clube, até o final de 1992, a umidade relativa do ar estava sempre acima de 90% em Teresina. Agora desceu a 14%, um nível crítico.

Então, as queimadas que tanto deram dor de cabeça nos últimos dias são consequência também desse descaso histórico com o meio ambiente. Houve um corre-corre das autoridades em busca de uma solução emergencial para tanto fogo e tanta fumaça. Isso porque, do decreto de Antonino Freire para cá, o Piauí não fez o dever de casa em matéria de proteção ao meio ambiente.

O lado bom disso tudo: não estamos em nosso pior momento. Ele ainda está por vir!