Rapel ajuda famílias vítimas dos incêndios

Dezenas de pessoas levantaram cedo, ontem, para participar de um rapel solidário em prol das famílias atingidas pelas queimadas no Piauí. O evento foi realizado pelo grupo Altas Aventuras, na Ponte Estaiada, localizada na zona Leste de Teresina, das 8 horas ao meio dia. A expectativa era receber pelo menos 100 participantes. Para descer no rapel, foi cobrada uma taxa de R$ 15 para uma descida , e R$ 20 duas descidas. Além disso, o grupo recebeu doações de colchões, utensílios domésticos e alimentos não perecíveis. Todas as doações e renda obtida no rapel foram para cerca de 20 famílias de José de Freitas, situada a 48 km de Teresina. "Após o encerramento, nos dirigir até José de Freiras. A catalogação das vítimas famílias que receberam as doações foi realizada por uma assistente social que também auxilia nas ações do grupo", conta Neivan Magalhães, integrante da equipe Altas Aventuras, grupo organizador do Rapel Solidário. Ele explica ainda que as ações solidárias fazem parte do calendário anual da equipe Altas Aventuras. "No início de cada ano nós fazemos um planejamento das atividades e, dentro dessa programação, a gente estabeleceu fazer, a cada dois meses, uma ação solidária", afirma. Este ano, o grupo já está finalizando as atividades. "Geralmente, as últimas ações acontecem mais perto do final do ano, mas decidimos adiantar devido a necessidade de ajudar as famílias vítimas dos incêndios ocorridos recentemente. "Estamos solidários com todas as pessoas que perderam suas casas e resolvemos ajudar nesse momento difícil", diz Neivan. EQUIPE - A equipe Altas Aventura é formada por, aproximadamente, 15 pessoas. Ela foi criada para fomentar o esporte de aventura dentro e fora do Estado do Piauí. O grupo cresceu, virou uma associação e, hoje, faz prestação de serviços para escolas, universidades, Corpo de Bombeiros, ajuda nos resgates de altura, além de ministrar cursos sobre a técnica de rapel. "Dentro da programação de atividades anuais do grupo, há cursos de rapel para iniciantes, intermediários e avançados. A ideia é que a pessoa interessada em participar faça os cursos. Isso é pré-requisito para integrar a equipe. Depois, é preciso que o interessado tenha disponibilidade, pois o objetivo do grupo é conhecer o Estado e fomentar o esporte de aventura, além de prestar serviços", acrescenta Neivan Magalhães. RAPEL - O rapel é um esporte que utiliza uma técnica usada para efetuar a descida em paredes ou vãos livres com o auxílio de uma corda. Pode-se dizer também que é uma prática que consiste em utilizar técnicas verticais para vencer obstáculos naturais como penhascos e paredões. O esporte requer do praticante muita técnica e nervos de aço, uma vez que a descida muitas vezes acontece de picos altíssimos o que eleva ao extremo a adrenalina do aventureiro.