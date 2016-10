As drogas ainda são um problema de saúde pública das grandes cidades do país. Elas atingem qualquer idade e acabam por comprometer a vida de quem as usa. Em Teresina, é comum avistar usuários em calçadas do Centro, espaços e prédios de órgãos abandonados e praças. A maioria faz da rua sua moradia.

Segundo Eneida Lustosa, presidente da comunidade terapêutica Fazenda da Paz, a rua dá para os usuários a liberdade que eles não têm em casa. "É difícil. Quando eles estão na rua não querem mais sair. No entanto, ao mesmo tempo em que encontram liberdade, tem a necessidade de sair e procurar um tratamento, mas não eles não têm motivação". Eneida diz ainda que esta realidade não pertence mais só as capitais, mas também às cidades menores. "É uma demanda maior que as políticas públicas podem atender", lamenta.

Juciel Nonato da Silva é ex-dependente químico. Ele não chegou a morar nas ruas, mas afirma que viveu tempos difíceis sob o controle das drogas. "Eu comecei a usar drogas aos 14 anos, aos 23 anos conheci o álcool e aos 30 anos o crack. O álcool para mim foi a pior de todas as drogas, pois é a porta de entrada para as outras. Além do próprio vício, a gente adquiri desvio de caráter, comecei a mentir para a família, mentir para o patrão, faltava o serviço", afirma.

A vida de Ju-ciel começou a mudar quando uma vizinha lhe apresentou a comunidade terapêutica Fazenda da Paz. Logo que surgiu o convite, Juciel aceitou, mas nos primeiros dias na comunidade pensou em desistir do tratamento. "Eu pedia muita força a Deus para continuar e terminar o tratamento".

Devido o uso das drogas, Juciel também não conseguiu concluir os estudos. Só depois que iniciou o tratamento e começou a mudar, conseguiu voltar a estudar para concluir o ensino fundamental. Juciel é aluno de uma escola particular da cidade e está entre os melhores da turma, com as notas mais altas. Hoje Juciel da Silva afirma que se redescobriu como cidadão.

A história de Juciel não é diferente de muitos ex-dependentes químicos que hoje também fazem tratamento na Fazenda da Paz. A conversa é a mesma, só muda o personagem. Depois de se tornarem usuários, vem o descontrole, a mudança de caráter, o abandono familiar e a luta para conseguir terminar o tratamento. Alguns até voltam novamente para as drogas.