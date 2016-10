24/10/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Fla empata no Maraca e vê líder ampliar vantagem em 6 pontos



Divulgação NO RETORNO ao Maracanã, empate deixa Fla longe do hepta, e Timão ocupa G-6





Poderia ter sido um dia de festa, até foi, mas o Flamengo teve um domingo difícil no retorno ao Maracanã, que passou meses disponível exclusivamente para os Jogos Olímpicos do Rio. Tendo como adversário o Corinthians, a equipe rubro-negra viu o Timão dominar o placar durante boa parte do jogo. Foi bem mais ofensivo, claro. Criou várias oportunidades, mas conseguiu apenas um empate em 2 a 2 diante de mais de 65 mil. Com o resultado, o Flamengo ficou mais longe do Palmeiras na briga pelo sonhado heptacampeonato brasileiro. O Verdão bateu o Sport por 2 a 1 e ficou seis pontos à frente dos rubro-negros. O Corinthians, com 49 pontos, ocupa o sexto lugar e segue forte na briga por vaga na Libertadores. Mas falando do enredo do jogo de retorno do Maracanã ao Brasileirão teve de tudo. Briga na arquibancada, gol bem anulado, gol legal, gol irregular não anulado, discussão entre jogadores, e tensão de todos os lados. Polêmica à parte, torcidas apaixonadas. Foi sim de tirar o fôlego. O Corinthians ficou duas vezes à frente do placar, mas os comandados de Zé Ricardo buscaram o empate e fizeram os 2 a 2. A polêmica, porém, está lançada. Guilherme abriu o placar para os paulistas, e Guerrero empatou de cabeça em posição de impedimento. Antes do intervalo, Rodriguinho voltou a deixar o Corinthians em vantagem, mas o atacante peruano, novamente, deixou tudo igual. Guilherme foi expulso aos 31 minutos da etapa final, e o time rubro-negro tentou o abafa, tendo ao menos três boas chances para virar, porém o placar continuou inalterado. Os compromissos dos dois clubes na próxima rodada acontecem no sábado. O Flamengo vai enfrentar o Atlético-MG no estádio Independência, e o Corinthians vai pegar a Chapecoense em casa.