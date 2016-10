24/10/2016 09:00:00 - Geral



Número mortos em Aleppo passa de 2,1 mil nos últimos 6 meses

clique para ampliar

MUITOS civis morreram desde a intensificação dos bombardeiros





Pelo menos 2.114 civis morreram e cerca de 11 mil ficaram feridos nos últimos 6 meses em Aleppo, período em que se intensificaram os bombardeios sobre a cidade, informou no último sábado (22) o Observatório Sírio de Direitos Humanos. De acordo com a organização, o número corresponde às vítimas registradas desde 22 de abril até hoje. Entre os mortos, há pelo menos 479 crianças e 262 mulheres. A maior parte das fatalidades - 1.282 pessoas - ocorreu nos bairros do leste da cidade, sob controle dos rebeldes, alvo de bombardeios russos e sírios. Por outro lado, nas zonas dominadas pelo regime sírio, no oeste da cidade, pelo menos 667 civis, entre eles 176 menores de idade e 131 mulheres, morreram e outras dezenas ficaram feridas pelo lançamento de foguetes e munição de artilharia contra a região. O Observatório Sírio pediu o fim do "massacre diário contra os filhos do povo sírio" e punição para os "expedientes dos crimes de guerra e contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional". Hoje, Aleppo vive as últimas horas da trégua humanitária estabelecida de forma unilateral pela Rússia desde quinta-feira. No entanto, a cessação das hostilidades não conseguiu cumprir o objetivo de produzir a saída de feridos e doentes, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o próprio Observatório Sírio. A cidade de Aleppo é disputada pelas forças do regime do presidente do país, Bashar al Assad, e vários grupos rebeldes desde meados de 2012, quando os insurgentes conquistaram várias partes do município, o segundo maior da Síria.