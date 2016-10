O Piauí se destaca por ser um Estado rico em cultura, fortemente representado pelo artesanato. O trabalho manual, que utiliza matéria-prima natural para produzir peças únicas, tem se expandido pelo mundo e ganhado, cada vez mais, adeptos.

Apenas na capital, é possível encontrar mais de 1.750 artesãos cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), desenvolvido pelo Programa de Artesanato Brasileiro (PAB). São talentosos artistas que colocam a cidade e o estado em destaque tanto nacional, como internacional, por meio de um trabalho original e criativo.

A qualidade e singularidade das peças produzidas no Piauí são destaques em feiras realizadas em todo o país. Com o alto índice de vendas em tais eventos, apenas no primeiro semestre de 2016 o artesanato piauiense comercializou cerca de R$ 350 mil. Por meio do Programa de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense - Prodart, nesse ano, dois mil artesãos foram beneficiados direta e indiretamente com a participação em feiras regionais, estaduais e nacionais.

"De janeiro a julho, participamos de nove grandes eventos, o que possibilitou essa quantidade significativa de comer-cialização. Para nós é uma vitória, pois além de conseguir mostrar as potencialidades e belezas do nosso estado, também há geração de emprego e renda. Até o final do ano, estaremos ainda em oito feiras, expondo os produtos e consagrando grandes artistas do Piauí", destaca o diretor do Prodart, Jordão Costa.

POTY VELHO - O bairro Poti Velho, local onde iniciou o processo de instalação da cidade de Teresina, guarda um dos maiores patrimônios imaterial cultural da capital piauiense. É no Polo Cerâmico do Poty Velho que está a maior expressão do artesanato de Teresina: as cerâmicas. Por lá, várias famílias se dedicam a uma tradição que teve início ainda na década de 70.

Da argila, que é extraída de uma lagoa próxima, os artesãos soltam a criatividade na produção de mandalas, jarros, esculturas, objetos de decoração para jardins, aparelhos de jantar e até joias que são vendidas para vários estados do Brasil e países do exterior.