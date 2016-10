25/10/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Neymar, Messi e CR7 estão entre os indicados à Bola de Ouro 2016



Bale, CR7, Griezmann e Messi são cinco dos 30 indicados da "France Football" ao prêmio





A revista "France Football" divulgou ontem a lista dos nomes dos 30 jogadores indicados para a Bola de Ouro de 2016. Fazendo mistério, e revelando cinco nomes a cada duas horas, a publicação francesa apontou os considerados favoritos Cristiano Ronaldo, Bale, Griezmann e Messi, com Neymar como único brasileiro entre os postulantes. Além deles, foram confirmados como finalistas Agüero, De Bruyne (Manchester City), Aubameyang (Borussia Dortmund), Buffon, Higuaín, Dybala (Juventus), Godín e Koke (Atlético de Madrid), Ibrahimovic e Pogba (Manchester United), Iniesta, Suárez (Barcelona), Kroos, Modric, Pepe, Sergio Ramos, (Real Madrid), Lewandowski, Müller, Neuer, Vidal (Bayern de Munique), Lloris (Tottenham), Mahrez e Vardy (Leicester), Payet (West Ham) e Rui Patrício (Sporting). Será o primeiro troféu dado pela publicação desde o rompimento com a Fifa, confirmado em setembro deste ano. Desta forma, o campeão europeu Real Madrid é o clube com mais candidatos entre os finalistas, com cinco jogadores. O Barcelona teve quatro atletas apontados, assim como o Bayern. O Juventus contou com três indicados, e Atlético de Madrid, Leicester, Manchester City, Manchester United tiveram dois. Apenas três dos 30 finalistas foram campeões da Eurocopa com a seleção portuguesa: Cristiano, Pepe e Rui Patrício. A Bola de Ouro foi criada em 1956 pela "France Football" para eleger o melhor jogador europeu do ano, com votos de jornalistas. Desde 1995, o prêmio passou a aceitar vencedores nascidos em outros continentes com a vitória do liberiano George Weah. Em 2010, a revista e a Fifa unificaram o troféu de melhor do mundo criando a Bola de Ouro Fifa, juntando votos de jornalistas e capitães e técnicos. (GE)