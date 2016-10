A dois meses para o Natal, as lojas no Centro de Teresina já estão com suas fachadas e vitrines decoradas com os artigos natalinos. Para o varejo, esta é considerada a melhor época do ano. De acordo com Zezinho Galvão, gerente de uma dessas lojas, após o Dia da Criança, os comerciantes já começam a se preparar para o Natal.

"Todo ano a gente segue esse calendário, até mesmo numa tentativa de atrair o consumidor, muita gente já começa a comprar alguns enfeites agora para não ter que comprar tudo de uma vez só mais perto da data", explica Zezinho.

O gerente ressalta que, por enquanto, o produto com mais saída são as lâmpadas pisca-pisca, o preço varia de R$10 a R$20 e pode ser encontrada colorida ou em cor única. As árvores de Natal também estão sendo comercializadas em vários tamanhos, cores e preços, tudo para que o cliente tenha mais opção de compra.

"A gente espera que as vendas deste ano sejam melhores do que o ano passado, a maioria das pessoas deixa sempre para a última hora, mas também tem gente que gosta de se antecipar, por isso que a loja já está investindo nesses artigos", complementa Zezinho.

Contratação temporária- Algumas empresas da capital já deram início ao processo de seleção de contratação temporária e para quem concorre a uma das vagas, a intenção é se destacar e ficar no quadro efetivo da empresa. Edvaldo Rocha, gerente de uma loja de roupas e calçados do Centro de Teresina, informa que a seleção já começou desde o início do mês de passado.

"As primeiras semanas são de treinamento com esse pessoal e como as vendas intensificam mais para novembro, eles já vão estar capacitados para o cargo, serão 40 temporários somente para esta unidade, além deste temos mais duas em Teresina, uma em Picos e 15 no Maranhão, ou seja, vai empregar muita gente", afirma o gerente.

Ele conta que a loja costuma contratar efetivamente àqueles com boas metas de venda neste período. "O final de ano serve como termômetro para nós sabermos quem se destaca como bom vendedor, os que se sobressaem acabam ficando, inclusive eu que hoje sou gerente, entrei como temporário e já estou aqui há mais de 15 anos", reitera Edvaldo.

A jovem Juliana Rodrigues está na esperança de ser chamada para alguma empresa nos próximos dias. Desempregada há dois meses, ela disse que já percorreu várias lojas do Centro da cidade e de alguns bairros entregando seu currículo. "Aonde eu sei que estão recebendo eu vou lá deixar, não custa nada tentar e a minha esperança é de conseguir alguma coisa até o final do ano", comenta.

