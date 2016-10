25/10/2016 09:00:00 - Municípios



Projeto "Presidência Itinerante" chega a São Raimundo Nonato



Divulgação PRESIDENTE da OAB-PI, Chico Lucas : gestão itinerante





Com o intuito de aproximar e democratizar a gestão da entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, promove desde ontem e segue até o dia 26 de outubro o projeto "Presidência Itine-rante" na Subseção de São Raimundo Nonato. Durante os três dias, diretores e conselheiros percorrerão ainda as cidades de São João do Piauí, Caracol e Canto do Buriti. O presidente da OAB-PI, Chico Lucas, afirma que o objetivo é levar a gestão para perto do advogado piauiense. "Iremos possibilitar que os advogados que militam na região de São Raimundo Nonato tenham voz e vez, participando diretamente da gestão da Ordem e apresentando suas reivindicações e sugestões de melhorias", assegurou. Para Alexandre Cerqueira, presidente da Subseção de São Raimundo Nonato, a Presidência Itinerante é importante porque "mostra aos advogados que a OAB está fazendo um trabalho descentralizado, no sentido de dar autonomia aos presentes e às Subseções". "A diretoria estar presente em todas as Subseções e Comar-cas para dar o apoio aos advogados e para ver de perto os problemas enfrentados por eles nas suas regiões de atuação é uma forma valorizar a advocacia", afirmou. A programação contará com visitas à magistratura local e atendimento aos advogados nas cidades que serão visitadas, além da inauguração da Sala dos Advogados no Fórum de São João do Piauí, que homenageia o advogado Celso Pereira Paulo (in memoriam). De acordo com o presidente Alexandre Cerqueira, as Comarcas São João do Piauí, Caracol e Canto do Buriti foram escolhidas por serem as mais distantes da capital dentro da jurisdição da Subseção. "Cada advogado terá a oportunidade de ter um contato direito e apresentar seus elogios e sugestões à diretoria da Ordem", finalizou. Também estarão presentes representantes da Escola Superior de Advocacia, Caixa de Assistência dos Advogados, Tribunal de Ética e Disciplina e Comissões de Defesa das Prerrogativas da Ordem.