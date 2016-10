Servidores e técnicos da Universidade Federal do Piauí (UFPI) deflagraram na manhã de ontem, dia 24, greve por tempo indeterminado. A medida foi adotada após uma assembleia realizada na última quinta-feira (20), quando a maioria votou a favor do movimento grevista.

Com a paralisação, ficam prejudicados serviços, como dos restaurantes universitários e da biblioteca da instituição. O ato acontece em protesto à PEC 241, que pretende limitar gastos públicos e também pela quebra do acordo feito na última greve da classe, no ano passado.

"O principal motivo vai ser o limite de gastos públicos que interfere diretamente no nosso trabalho caso a PEC seja votada a favor. É um prejuízo para todos, tanto funcionários como estudantes, e também porque o último acordo foi de reajuste durante este ano no nosso salário, o que até agora não aconteceu", explica o presidente do Sindicato dos Servidores da UFPI, Alberto Silva.

Ocupação da reitoria- Há sete dias, alunos da UFPI mantêm ocupada a reitoria da universidade também em protesto à proposta da PEC 241. No último sábado (22), o reitor da instituição, prof. Arimateia Dantas Lopes, se reuniu com os estudantes e ao final do encontro, houve o acordo para que os ocupantes apresentem uma carta com as principais pautas do protesto.

Os líderes do movimento se queixam, dentre outros problemas, dos seguranças que atuam dentro da universidade, da fragilidade na estrutura e da falta de acessibilidade. "São problemas como falta de comida no restaurante universitário, falta de iluminação nas paradas de ônibus entre outras coisas, é um protesto pela melhoria das condições estruturais do campus", comenta a ocupante Letícia Lima.

O reitor afirmou que só tomará uma decisão após reunião com o Conselho Universitário. Já os alunos que lideram a ocupação afirmaram que pretendem deixar à sede da reitoria somente após a votação da PEC, em segundo turno, na Câmara dos Deputados Federais com previsão que aconteça hoje. Em Picos, a reitoria do prédio da UFPI também segue ocupada pelos estudantes.